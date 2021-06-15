Samsun'dan kısa kısa
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Samsun'dan kısa kısa

Samsun'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanlığına yeniden Mehmet Tural getirildi.

Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanlığına yeniden Mehmet Tural getirildi.

İlçedeki özel bir tesiste gerçekleştirilen genel kurula mevcut başkan Tural, tek aday olarak katıldı.

Tural, genel kurulda yaptığı konuşmada, kooperatif faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kooperatiflerinin 2019-2020 sezonunda 1467 ton ayçiçeği alımı gerçekleştirdiğini belirten Tural, alınan ürün karşılığı üyelerine 5 milyon 400 bin lira ödediklerini söyledi.

Daha sonra yapılan seçimde Tural, kullanılan 65 oyun 63'ünü alarak yeniden başkan seçildi, 2 oy da geçersiz sayıldı.

Yönetim kurulu ise Enver Tunçay, Hayrettin Taşan ve Tahsin Ergin'den oluştu.

Tural, seçimin ardından yaptığı konuşmada, genel kurula katılanlara teşekkür ederek, "Bizler her zaman ortaklarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu bir bayrak yarışı. Sizlerin tercihiyle yolumuza devam ediyoruz. Kooperatif hepimizin ortak malı. Buraya sizlerle beraber sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Genel kurula KARADENİZBİRLİK Başkan Vekili Fahri Şahin de katıldı.

Kızılay Şenlendirme Projeleri kapsamında iki etkinlik düzenlendi

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğünce, Kızılay Şenlendirme Projeleri kapsamında hazırlanan Kızılay Gönüllü Afet Ekibi Kuruyor Projesi ve Kızılay ile Spor ve Sanat Günleri Projesi kapsamında iki etkinlik gerçekleştirildi.

Kızılay Gönüllü Afet Ekibi Kuruyor Projesi kapsamında Belediye Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Samsun AFAD Müdürlüğü eğitimcisi Zekai Aydoğan tarafından muhtarlara ve Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerine afetler ve AFAD'ın yürüttüğü çalışmalar ile AFAD çadırının kurulumu hakkında bilgi verildi.

Türk Kızılay Havza Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu, etkinliklere salgın nedeniyle bir süre ara verildiğini belirtti.

Ayrıca Kızılay ile Spor ve Sanat Günleri Projesi kapsamında da Mehmetçik Meydanı'nda etkinlik yapıldı.

Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte oluşturulan kiremit devirme, bocce ve badminton sahalarında vatandaşlar spor yapma imkanı buldu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, vatandaşları spora teşvik etmek için çalışmalara devam ettiklerini dile getirerek, "Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğünce hazırlanan projede yer almak bizim için onur verici. Halkımızı, çocuklarımızı ve gençlerimizi spora teşvik etmek adına her türlü çalışmanın içinde olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Samsun'dan kısa kısa
Samsun'dan kısa kısa
Samsun'dan kısa kısa
Samsun'dan kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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