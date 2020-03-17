Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı Samsun'da siber polisinin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da siber polisinin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7258 sayılı Kanun'a muhalefet (Yasa dışı bahis) suçuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda Samsun'da "Defter" yöntemi kullanılarak yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen şahıslara yönelik İlkadım, Tekkeköy ve Atakum ilçelerinde eşzamanlı olarak operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda A.H., B.H., K.G.Ş., S.O. ve B.P. isimli şahıslar gözaltına alındı.



Söz konusu şahıslara ait 5 ikamet ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 30 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 3 adet laptop, 7 adet cep telefonu, 20 adet banka kartı, 1 adet hard disk, 2 adet flash bellek, 3 adet hafıza kartı ele geçirildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA