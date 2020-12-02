Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
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Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

02.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:15
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Ahulu Mahallesi Ankara yolu yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Eş idaresindeki 55 AVY 95 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına savruldu. Kazada yaralanan araç sürücüsü Yaşar Eş, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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