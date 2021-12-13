Samsun'da "omuz atma" kavgasında bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Samsun'da "omuz atma" kavgasında bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Samsun'da
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un Canik ilçesinde omuz atma meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

CANİK, SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde omuz atma meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

11 Aralık'ta Soğuksu Mahallesi Sungurbey Sokak'ta R.Ş. ile S.B. arasında omuz atma meselesinden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, S.B. yanında bulunan tabancayla R.Ş'yi yaraladı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.

Kaçan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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