Samsun'da lisanslı İHA eğitimi verilecek
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Samsun'da lisanslı İHA eğitimi verilecek

Samsun'da, 19 Mayıs Havacılık ve Spor Kulübü tarafından Dinamik UAV'nin katkılarıyla İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemlerini kullanacak kişilerin alması zorunlu olan lisans eğitimi düzenlenecek.

Samsun'da lisanslı İHA eğitimi verilecek
19.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:46

Samsun'da, 19 Mayıs Havacılık ve Spor Kulübü tarafından Dinamik UAV'nin katkılarıyla İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemlerini kullanacak kişilerin alması zorunlu olan lisans eğitimi düzenlenecek.

19 Mayıs Havacılık ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Dinamik UAV Koordinatörü Ömer Kaymaz, yaptığı açıklamada, dünya genelinde hızla gelişen ve Türkiye'de de çok ciddi rağbet gören İHA ile ilgili usul ve esasların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlendiğini, bu kriterler çerçevesinde akademik eğitim verdiklerini söyledi.

Kaymaz, Dinamik UAV olarak Türk hava sahasında uçması planlanan sivil İHA'ların ithali, satışı, kayıt altına alınması ve tescillendirilmesi, uçuşa elverişliliğinin sağlanması, kullanacak kişilerin ise sahip olması gereken nitelikleri, hava trafik hizmetleri ile ilişkin gerekli bütün hizmetleri sağladıklarını anlattı.

19 Mayıs Havacılık ve Spor Kulübü'nün çok sayıda İHA pilotu yetiştirdiğine işaret eden Kaymaz, "Türkiye'de çok sayıda kamu kurumu ve özel kuruluşun çalışanlarına İHA 1 ticari eğitimi, İHA 0 hobi eğitimi verdik. Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisinin ülkemizde de yaygınlaşması nedeniyle ara verdiğimiz eğitimlerimize tekrar başlıyoruz. Bu kapsamda 9-12 Temmuz arasında 19 Mayıs Havacılık ve Spor Kulübümüzün eğitim salonunda eğitim vereceğiz." dedi.

Türkiye'de 19 Mayıs Havacılık ve Spor Kulübü'nün İHA eğitimi verme yetkisine sahip sayılı kuruluşlardan biri olduğuna dikkati çeken Kaymaz, eğitimlerin Türkiye'nin çeşitli illerinde de gerçekleştirileceğini aktardı.

Kaymaz, eğitimlerde özellikle basın mensuplarına, belediyelerin ve kamu kurum ve kuruluşlarının medya departmanında görev yapanlara öncelik tanınacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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