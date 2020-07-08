Samsun'da asker uğurlama törenlerine kısıtlama getirildi Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle asker uğurlaması, eğlence, tören ve konvoy yapılmasına kısıtlama getirildi.

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle asker uğurlaması, eğlence, tören ve konvoy yapılmasına kısıtlama getirildi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgınının yayılma hızını azaltmak, yeni vaka artışının önüne geçmek ve halkın sağlığını korumak amacıyla asker uğurlamalarının geçici olarak kısıtlandığı belirtildi.

Son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirleri ihlal edilerek asker uğurlama töreni ve eğlence gerçekleştirildiğinin görüldüğü vurgulanan açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Asker uğurlamalarının, başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlarda bulunan vatandaşlarımızın sağlığını ve ülkemizin salgın ile mücadelesindeki başarısını riske attığı değerlendirilmektedir. Bu çerçevede asker uğurlama törenlerinin ve eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden uğurlamalara hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek. Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara sadece askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verilecek. Bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaşların katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine karar verildi."

Açıklamada, sosyal mesafe kuralları ve gerekli tedbirlerine uyulması yönünde askerlerden taahhütname alınacağı belirtilerek, "Askerlik şubelerince askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneği ilgili valiliklere ve kaymakamlıklara bildirilecek. Alınan kararlara uymayanlara idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA