Samsun Bakan Selçuk: Kaza Yapan Down Sendromlu Çocuklarımız İçin Ekiplerimiz Sahada

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'İŞVERENLERİMİZE 149 MİLYAR LİRALIK DESTEK SAĞLADIK'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun'da mesleki eğitim ve kişisel beceri kurs öğrencileri ve usta öğreticilerinin hazırladığı el işi ürünlerin yer aldığı sergi programına katıldı. Bakan Selçuk sergiyi gezerek, vatandaşlarla sohbet etti. Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşlılar ile bir araya gelen Bakan Selçuk daha sonra Ömer Halis Demir salonu'da düzenlenen 'İstihdam Seferberliği Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Selçuk'un yanı sıra Samsun ValiSİ Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, işadamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Selçuk, uygulamaya konulan pek çok reformla ve teşvikle iş dünyasının yanında olduklarını gösterdiklerini belirterek "Son olarak attığımız adımlarla da iş insanlarımızın finansmana erişimi kolaylaştırdık. Değer üreten yerli ve milli üretimde atılım yapan bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz reformlarımızın sonuçlarının uluslararası göstergelere de yansıdığını da görmekteyiz. Dünya Bankası'nın iş yapma kolaylığı endeksi var. Burada kredi alma, işe başlama ve yatırımcıların korunması gibi birçok alt göstergede bütün dünyadaki ülkeleri kıyaslıyor. Biz burada hem prosedür sayıları hem süreleri hem de maliyeti gibi kıstaslar üzerinden son 15 yılda aldığı en iyi rekoru alarak 190 ülke içinde 43'üncü sıraya kadar yükseldi. Biz diyoruz ki her geçen gün Türkiye'de iş yapmak daha da kolaylaşıyor. İşverenlerimiz daha kolay bir iş ortamında, daha kolay bir çalışma ortamında iş yapma olasılığına kavuşuyor. 190 ülke arasında 43'üncü ülke olmak geldiğimiz yer son 15 senenin en iyi rekoru? dedi.

Teşvikleri anlatan Bakan Selçuk, 'Tüm bu teşviklerden yararlanan işletme ve çalışan sayımızda gün geçtikçe artıyor. Bakanlık olarak yeni teşvikimizle beraber toplamda 18 ayrı teşvik ve destek uygulamamız ile bu gün 1,7 milyona yakın işverenimizin ve 11 milyondan fazla sigortalımızın yanındayız. Pirim teşviklerini hayata geçirdiğimiz 2004 yılından bu yana da biz işverenlerimize 149 milyar liralık bir destek sağladık. Bu da ekonomimizin ve Türkiye'mizin ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi aynı zamandı' diye konuştu.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da 'Samsun iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Bu fırsatlardan bu tarihi desteklerden faydalanın. İstihdam kampanyasına muhakkak katılın. Hedefimiz çok büyük ama biliyorsunuz insan ancak çalıştığını elde eder. Bize düşen de bu. Gayret bizden takdir Allah'tan. Zaten ilk gelen sinyallerde biz bu işe hep beraber devlet millet sahip çıktık ilk gelen rakamlar da olumlu. İstihdamda pozitif ivmeyi başlattık. Devamı da gelecek inşallah. En az bir işsiz vatandaşımızı bir işe alarak işinizi geliştirin. Ekonominin büyümesine katkınız olsun. Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun. Bu topraklarda bereketi ve umudu biz hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz' şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA