Saman yüklü kamyon devrildi: 7 yaralı

DİYARBAKIR'da saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Sur ilçesinde meydana geldi. Esanbağ mahallesinde, Mehmet Sumak yönetimindeki 63 N 7101 plakalı saman yüklü kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, kamyonda bulunan 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılara yaptıkları müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürülerek, tedaviye alındı. Yola devrilen saman yüklü kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA