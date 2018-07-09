Sakarya Tavukçu Dükkanında Dehşet Anları Kamerada

Tavukçu dükkanında dehşet anları kamerada

ADAPAZARI'nda, R.K. aralarında husumet bulunan İ.T.'yi tavukçu dükkanında bacağından ateş ederek vurdu. Bu sırada, tavukçu dükkanının sahibi çift ile oğulları dolabın arkasına gizlenerek birbirlerine sarılırken, yaşananlar kameralara yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde, Adapazarı Bosna Caddesi'nde bir tavukçu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre caddede yürüyen R.K., aralarında bilinmeyen bir sebepten husumet bulunan İ.T.'yi marketten çıkarken fark edince takibe aldı. İ.T.'nin yürüdüğü yöndeki bir tavukçuda saklanan R.K., İ.T. yaklaşınca dışarı çıktı. R.K. ve İ.T. boğuştukları sırada tavukçu dükkanına girdi. R.K. üzerindeki tabancayı çıkarıp İ.T.'yi bacağından vurdu. İ.T. kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. R.K. olayın ardından polise teslim oldu.

Silahlı saldırı anı tavukçu dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı. İ.T. ve R.K.'nın birbirlerine girerek boğuştukları, R.K.'nın İ.T.'yi tabancayla bacağından vurduğu anlar saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde ayrıca, R.K.'nın vurduğu İ.T.'ye bir şeyler söylediği görülürken, bu anlarda iş yeri sahibi çift ile oğullarının yaşadıkları korkuyla dolabın arkasına saklanıp birbirlerine sarılmaları kameraya yansıdı.