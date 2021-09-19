Sakarya'da 19 Eylül Gaziler Günü töreni - Haberler
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Sakarya'da 19 Eylül Gaziler Günü töreni

AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
Sakarya'da 19 Eylül Gaziler Günü töreni

Sakarya'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sakarya'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Resmi Daireler Kampüsü'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, Sakarya Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Muharip Gaziler Derneğince çelenk sunuldu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şube Başkanı Erol Demir'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, Vali Çetin Oktay Kaldırım ve protokol üyeleri, gazilerin gününü kutladı.

Törene, Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Karahasan, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, Sakarya Baro Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gaziler katıldı.

Sakarya'da 19 Eylül Gaziler Günü töreni

Sakarya'da 19 Eylül Gaziler Günü töreni

AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri
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