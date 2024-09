Polikistik Over Sendromu ve Tedavisi

POLİKİSTİK over sendromunun üreme çağındaki kadınlarda sıklıkla görüldüğünü söyleyen Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Aytaç Tohma, "Yumurtlama bozukluğuna, erkeklik hormonu olan androjen hormonlarının artışına ve yumurtalıklarda çok sayıda küçük kist oluşmasına neden olan bir hastalıktır. Ülkemizde her 5-7 kadından birinde görülen polikistik over sendromunda en sık karşılaşılan belirtiler adet düzensizliği, kısırlık, aşırı tüylenme, sivilce artışı, saç dökülmesi, kilo alma ve zor kilo verme şeklinde görülmektedir" dedi. Polikistik over sendromu olan ve doğal yollarla çocuk sahibi olamayan hastaların tedavisinde ilk basamağın sağlıklı beslenme ve spor ile kilo verilmesini sağlamak olduğunu aktaran Doç. Dr. Tohma, "Sonraki adım olarak ise birtakım yumurtlama tedavileri uygulanmaktadır. Bu yaklaşımların doğrultusunda doğal yolla gebelik elde edemeyen hastalar için ise aşılama ya da tüp bebek tedavisi önerilmekte ve başarılı sonuçlar elde edilmektedir" diye konuştu.

"Kadınlar arasında PKOS veya yumurta tembelliği olarak bilinen polikistik over sendorumu üreme çağındaki kadınların yaklaşık yüzde 6-19'unda görülmektedir" diyen Bahçeci Ankara Tüp Bebek doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Aytaç Tohma, "Polikistik over sendromunun belirtileri yumurtlama bozukluğunun sonucunda meydana gelen adet düzensizlikleri ve kısırlık; erkeklik hormonlarının artmasına bağlı olarak meydana gelen aşırı tüylenme, sivilce artışı, saç dökülmesi ve insulin direncindeki bozukluğa bağlı olarak kolay kilo alımı ve zor kilo vermedir. Bu belirtiler yumurtalık rezervinin düşüklüğü nedeniyle adet düzensizliği olan ve kısırlık şikayetinde bulunan hastaların belirtileriyle karışmakla birlikte erkeklik hormonunun artışına neden olan herhangi bir farklı hastalık ile de karışabilmektedir. Adet düzensizliği olan, kolay kilo alıp zor kilo veren ve tüylenme artışı olan kadınların vakit kaybetmeden bir kadın hastalıkları ve doğum hekimine başvurması gerekmektedir. Polikistik over sendromunun tanısı hastanın adet düzensizliği, kısırlık, tüylenme artışı, yağlı cilt, sivilce, kolay kilo alımı gibi belirtilerinin olmasının yanı sıra yapılan ultrasonografik muayanede küçük ve birçok sayıda yumurtalık kistlerinin olması ile birlikte bazı hormon seviyelerine bakılarak konulmaktadır" ifadelerini kullandı.

'HASTALARIN TÜP BEBEK TEDAVİLERİNDE DONDURULMUŞ EMBRİYO TRANSFERİ TERCİH EDİLİR'

Kısırlık şikayeti olan polikistik over sendromu hastalarında tek ve ilk seçeneğin yardımcı üreme teknolojileri yani aşılama ya da tüp bebek tedavisi olmadığını söyleyen Doç. Dr. Tohma, "Bu hasta grubu kısırlık şikayeti ile başvurduğunda ilk yaklaşımımız eğer hasta kilolu ise sağlıklı beslenme ve spor ile kilo vermesi olur. Sonraki basamakta yumurtlatma tedavileri uygulanmaktadır. Hastalarda bu yaklaşımların sonucunda doğal yolla gebelik elde edilemezse bir sonraki yaklaşım olarak aşılama ya da tüp bebek tedavisi önerilmektedir. Bu hasta grubunun yumurtalıklarında çok sayıda yumurta olduğundan, ayrıca tüp bebek tedavisi sürecinde çok sayıda yumurta büyüdüğünden ve sonuç olarak hormon değerleri çok artacağından dolayı taze embriyo transferini tercih etmiyoruz. Bundaki temel amacımız OHHS dediğimiz yumurtalıkların aşırı uyarılması sendromu yani özellikle karın ve göğüs boşluğunda sıvı toplanması ile karakterize olan ve ciddi riskler içeren bir durumdan kaçınmaktır. Bu nedenle bu tablonun oluşmaması için polikistik over sendromu olan hastalardan elde ettiğimiz embriyoları dondurmayı tercih edip hastamızın hormon seviyeleri normal düzeylere gelince embriyo transferi işlemlerine başlıyoruz" dedi.

KİŞİLER KİLO KONTROLÜNÜ SAĞLAMALI VE SAĞLIKLI YAŞAM ŞEKLİNE GEÇİŞ YAPMALIDIR

"Polikistik over sendromu hastalarında fazla kilo alımı ve zor kilo verme sık karşılaşılan bir durum olmakla beraber her hasta için aynı durum geçerli değidir" diyen Doç. Dr. Tohma, "Polikistik over sendromu olan kadınların büyük bir çoğunluğu hafif kilolu ya da kilolu olmasının temelinde artan insülin direnci rol oynamaktadır. Bu hasta grubunda ilk basamak tedavide kilo vermek olacaktır. Rutin beslenme programlarında lif ve protein bakımından zengin olan yiyeceklerin, glisemik indeksi düşük gıdaların yer alması gerekmektedir. Bunlara ek olarak işlenmiş gıdalardan da uzak durmaları önerilmektedir. Kilo kontrolünün yanı sıra gün aşırı spor yapılması ve sağlıklı yaşam şeklininin benimsenmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca polikistik over sendromu olan hastalarda kısırlık ve artan kiloya bağlı olarak yoğun stres ile depresyonun daha çok görüldüğü bilinmektedir. Bu nedenle gerekli görüldüğü takdirde psikoljik danışmanlık almaları faydalı olacaktır" diye konuştu.