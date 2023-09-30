Kedinin boğazından 3 adet olta kancası çıktı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir sokak kedisinin boğazından üç olta kancası çıktı. Ameliyata alınan kedinin boğazındaki kancaların derine saplandığı ortaya çıkarken ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Kilimli ilçesinde bir sokak kedisinin ağzında kanca olduğunu gören vatandaşlar durumu hayvansever Seda Mercan'a iletti. Kediyi bulan Mercan, zabıta ekiplerinden yardım istedi. Veteriner hekime getirilen sokak kedisinin röntgeninde boğazına saplanmış üç tane olta kancası olduğu tespit edildi. Ameliyata alınan kedinin boğazındaki kancalar çıkartıldı. Yaklaşık bir saat süren ameliyatta kancaların derine saplandığı görüldü. Ameliyattan sonra kedi sağlığına kauvşurken veteriner hekim Furkan Alkan, süreci şöyle aktardı:

"Vaka geldiği zaman ağzında salya akıntısı ile geldi. Üç günden beri bu haldeymiş. İlk yaptığımız muayenede kancanın bir kısmını gördük ve hemen röntgeni çektik. Röntgende 3 tane kancanın boğazına takıldığını gördük. Endoskopi yardımıyla 3'ünü birden çıkardık. Üçü de çok derine saplanmıştı. Yarım saat bir saatlik bir operasyonla arkadaş sağlığına kavuştu. ya balık alırken ya da balıkçılar tarafından atılan balığı kaparken kancayla beraber kaptı. Kancaları yuttu. Oraya saplandığı için de ne ağızda kaldı ne de mideye gitti. 3-4 günden beri enfeksiyonlu ağız akıntısı varmış, kliniğimize gelip tedavisini gördü. 4-5 yaşlarında sokak hayvanı. Bir hayvansever tarafından getirildi. Masraflarını hayvansever karşılıyor."