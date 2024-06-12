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GALATASARAY BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN? Süper Kupa finali hangi tarihte, nerede?

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Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak olan Süper Kupa finali maçının tarihi merak konusu oldu. Futbol severler, iki büyük takımın karşı karşıya geleceği bu önemli maçın tarihini sabırsızlıkla bekliyor.

TFF'ye odaklanan gözler, Galatasaray ile Beşiktaş arasında gerçekleşecek olan Turkcell Süper Kupa final maçının tarihini bekliyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ın mücadelesi heyecanla bekleniyor. GALATASARAY BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN? Süper Kupa finali hangi tarihte? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında düzenlenecek Süper Kupa final maçının detayları henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılacak duyurularla bu detaylar netleşecektir. Süper Kupa maçının 2024-2025 sezonu başlamadan önce gerçekleşmesi bekleniyor. Süper Lig'in yeni sezonu genellikle Ağustos ayında başlar, dolayısıyla Süper Kupa final maçı bu tarihten önce gerçekleşebilir.

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu, 9-12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak. Ligin ilk yarısı ise 20-23 Aralık 2024 tarihleri arasındaki 17. hafta müsabakalarıyla sona erecek. İkinci yarı ise 3-6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak. Sezonun tamamı ise 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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