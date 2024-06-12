Bugün voleybol maçı var mı? 12 Haziran kimin voleybol maçı var? Bugün hangi voleybol maçı var?

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BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI?

Bugün Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan dolu iki karşılaşma gerçekleşecek. İlk maç, Türkiye ile Tayland arasında saat 12:00'de oynanacak. Türkiye, güçlü kadrosuyla maça favori olarak çıkarken, Tayland da sürpriz yapabilecek bir ekip olarak dikkat çekiyor. Milli takımımızın sahaya çıkacak olması, voleybolseverler için büyük bir heyecan kaynağı. TRT Spor Yıldız kanalı, bu önemli mücadeleyi canlı olarak yayınlayacak.

Günün ikinci karşılaşması ise Brezilya ile Polonya arasında saat 15:30'da oynanacak. İki güçlü takımın karşı karşıya geleceği bu maçta, voleybolun üst düzey bir performans sergilemesi bekleniyor.