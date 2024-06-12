ASGARİ ÜCRETE ZAM GELİYOR MU? Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakam verdi: Asgari ücret ne kadar olur?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. 18 yıl aradan sonra gerçekleşen kritik görüşmede CHP lideri Özel'in asgari ücrete ara zam yapılmasını istedi. ASGARİ ÜCRETE ZAM GELİYOR MU? Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakam verdi: Asgari ücret ne kadar olur? İşte ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELİYOR MU?

Siyasette gözlerin çevrildiği iade-i ziyaret gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki lider, genel merkez önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi. İki liderin 12. kattaki görüşmesi 1,5 saat sürerken milyonları yakından ilgilendiren asgari ücret meselesinin de masaya yatırıldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Genel Başkanımız, asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini; en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini; üretim maliyetleri altında ezilen çay ve hububat üreticilerinin mağduriyetleri girecek şekilde düzenleme yapılması gerektiğini; atanmayan öğretmenleri; özel okul öğretmenlerinin yaşadığı sorunları; staj ve çıraklık mağdurlarını; emeklilikte kademe bekleyenlerin durumunu ve 6 Şubat'ta çok büyük bir felaketle sarsılan depremzedelerin sona erecek olan kira yardımını da gündeme getirdi" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL ASGARİ ÜCRET İÇİN HANGİ RAKAMI SÖYLEDİ?

Haberler.com olarak iki liderinde görüşmesi sonrası kulislerden edindiğimiz bilgiye göre; Özel'in görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asgari ücret için bir de rakam verdiği ve "Yapılacak ara zamla asgari ücret 22 bin lira seviyelerine çekilmeli" dediği de gelen bilgiler arasında...

HÜKÜMET ARA ZAMMA KAPILARI KAPATMIŞTI

Asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca vatandaşın temmuz ayı için ek zam beklentisi son dönemde iyiden iyiye artarken, hükümet asgari ücret için ara zamma kapıları tamamen kapatmıştı.

Geçen ay gazetecilerin konuyla ilgili sorularına yanıt veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ekonomik verilerin iyi gittiğine dikkat çekip "Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok" ifadesini kullanmıştı.