Üye Girişi
Haberler

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELİYOR MU? Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakam verdi: Asgari ücret ne kadar olur?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELİYOR MU? Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakam verdi: Asgari ücret ne kadar olur? Özgür Özel, asgari ücrete zam gelecek mi sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakam vererek, asgari ücretin ne kadar olacağını sorguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. 18 yıl aradan sonra gerçekleşen kritik görüşmede CHP lideri Özel'in asgari ücrete ara zam yapılmasını istedi. ASGARİ ÜCRETE ZAM GELİYOR MU? Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakam verdi: Asgari ücret ne kadar olur? İşte ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELİYOR MU?

Siyasette gözlerin çevrildiği iade-i ziyaret gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki lider, genel merkez önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi. İki liderin 12. kattaki görüşmesi 1,5 saat sürerken milyonları yakından ilgilendiren asgari ücret meselesinin de masaya yatırıldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Genel Başkanımız, asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini; en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini; üretim maliyetleri altında ezilen çay ve hububat üreticilerinin mağduriyetleri girecek şekilde düzenleme yapılması gerektiğini; atanmayan öğretmenleri; özel okul öğretmenlerinin yaşadığı sorunları; staj ve çıraklık mağdurlarını; emeklilikte kademe bekleyenlerin durumunu ve 6 Şubat'ta çok büyük bir felaketle sarsılan depremzedelerin sona erecek olan kira yardımını da gündeme getirdi" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL ASGARİ ÜCRET İÇİN HANGİ RAKAMI SÖYLEDİ?

Haberler.com olarak iki liderinde görüşmesi sonrası kulislerden edindiğimiz bilgiye göre; Özel'in görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asgari ücret için bir de rakam verdiği ve "Yapılacak ara zamla asgari ücret 22 bin lira seviyelerine çekilmeli" dediği de gelen bilgiler arasında...

HÜKÜMET ARA ZAMMA KAPILARI KAPATMIŞTI

Asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca vatandaşın temmuz ayı için ek zam beklentisi son dönemde iyiden iyiye artarken, hükümet asgari ücret için ara zamma kapıları tamamen kapatmıştı.

Geçen ay gazetecilerin konuyla ilgili sorularına yanıt veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ekonomik verilerin iyi gittiğine dikkat çekip "Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Asgari Ücret Özgür Özel Zam Gündem İş Dünyası Politika Ekonomi Haberler

Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! 7 Ekim sonrası en büyük füze saldırılarından biri gerçekleşti

Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! 7 Ekim sonrası en büyük füze saldırılarından biri gerçekleşti

 Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

 Özel, Erdoğan'dan asgari ücrete ara zam yapılmasını istedi! Masada üzerine konuşulan bir rakam bile varmış

Özel, Erdoğan'dan asgari ücrete ara zam yapılmasını istedi! Masada üzerine konuşulan bir rakam bile varmış

Bakmadan Geçme

LGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIYOR 2024? LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonucu sorgulama ekranı! GALATASARAY BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN? Süper Kupa finali hangi tarihte, nerede? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2024 - 2025 okul takvimi! Birinci ve ikinci dönem ara tatiller ne zaman? BAYRAMDA HAVA NASIL? İstanbul, Ankara, İzmir Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz okullar, iş yerleri, bankalar tatil oluyor mu, yarım gün mü, tam gün mü çalışıyor? ASGARİ ÜCRETE ZAM GELİYOR MU? Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakam verdi: Asgari ücret ne kadar olur? Kurban Bayramın hangi günlere denk geliyor? Kurban Bayramının 1,2,3 günü ne zaman, hangi gün? AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHİ NE ZAMAN? #9997 Anadolu Üniversitesi yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, ne zaman? Kredi kartıyla kurbanlık alınır mı, kesilir mi? Kredi kartına taksitle kurban kesilir mi? TYT'de hangi dersler var? TYT hangi dersleri içeriyor? TYT'de Matematik, Türkçe, Biyoloji, Fizik, Coğrafya var mı? GUSÜL ABDESTİ (boy abdesti) NASIL ALINIR? Gusül abdesti adımları neler? TV YAYIN AKIŞI 12 MAYIS: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Kurban kesmek yerine sadaka verilir mi? Kurban kesmek yerine bağış yapmak kabul olur mu? SİCCİN 7 FRAGMAN İZLE (2024)! #127916 SİCCİN 7 filmi ne zaman vizyona giriyor? FULL FRAGMAN İZLE! IOS 18 hangi telefonlara gelecek? IOS 18 hangi modellerde, telefonlarda kullanılabilecek?
Kuveyt'teki bir binada çıkan yangında 39 kişi hayatını kaybetti

Kuveyt'teki bir binada çıkan yangında 39 kişi hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title