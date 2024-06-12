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Kredi kartıyla kurbanlık alınır mı, kesilir mi? Kredi kartına taksitle kurban kesilir mi?

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Kurban bağışı taksitli olur mu? Kurban Bayramı öncesinde "Kredi kartı ile kurban kesilir mi?" sorusu merak konusu oldu. Kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, kredi kartıyla kurbanlık almanın dinen uygun olup olmadığını araştırıyor. Peki, Kredi kartıyla kurbanlık alınır mı, kesilir mi?

Kredi kartıyla kurbanlık almak caiz midir? Taksitle kurban alınır mı? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kredi ile kurbanlık alınır mı merak ediliyor. Borcu olan biri kurban kesebilir mi sorusuna yanıt aranıyor. Kredi kartıyla kurbanlık alınır mı? Detaylar haberimizdedir…

KREDİ KARTIYLA KURBANLIK ALINIR MI?

Kurban kesmekle yükümlü olan kişiler, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya taksitli olarak da alabilirler. Bu durumda, kurban bedelinin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın geçerliliğine engel olmaz. Ancak kredi kartı borcunun vadesinde ödenmesi ve gecikme faiziyle karşı karşıya kalmamak önemlidir. Kredi kartıyla taksitli kurban alırken, bankanın uyguladığı vadeli ödeme planında ilave ücret ödenmesi hâlinde, kurban geçerli sayılır; ancak faizli işlem nedeniyle ayrı bir günah işlenmemesi için bu durumdan kaçınılmalıdır.

KREDİ KARTINA TAKSİTLE KURBAN KESİLİR Mİ?

Kurban için kişinin, kendi mülkiyetinde bulunan uygun niteliklere sahip bir hayvanı kesmesi gereklidir. Bu mülkiyet, hayvanın kişi tarafından yetiştirilmesi, hibe edilmesi, miras yoluyla alınması veya satın alınması gibi çeşitli yollarla olabilir.

Dolayısıyla, taksitle satın alınan bir mal da alıcının mülkiyetine geçtiği için, mali durumu kurban kesmeye uygun olan bir kişinin bu yöntemle aldığı hayvanı kurban etmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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