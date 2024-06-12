Voleybol kadınlar ligi filenin sultanları maçı hangi kanalda? Filenin sultanları maçı saat kaçta, nerede yayınlanacak?

Voleybol kadınlar ligi filenin sultanları maçı hangi kanalda? Araştırılıyor. Kadınlarda FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftası yarın Hong Kong'da başlayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü haftanın ilk maçında 12 Haziran Çarşamba günü Tayland'la karşı karşıya gelecek. Peki, Voleybol kadınlar ligi filenin sultanları maçı hangi kanalda? Filenin sultanları maçı saat kaçta, nerede yayınlanacak?

VOLEYBOL KADINLAR LİGİ FİLENİN SULTANLARI MAÇI HANGİ KANALDA?

12 Haziran 2024 tarihinde Türkiye ile Tayland, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan dolu bir karşılaşmaya çıkacak. Voleybolseverlerin merakla beklediği bu mücadele, TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak izlenebilecek. TRT Spor Yıldız, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifresiz olarak erişilebilir.

TÜRKİYE-TAYLAND MAÇI HANGİ GÜN?

Türkiye- Tayland Maçı, 12 Haziran Çarşamba günü oynanacak.

TÜRKİYE-TAYLAND MAÇI SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hong Kong'da gerçekleştirilecek FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. hafta mücadelesinde ilk maçını yarın Tayland ile yapacak.

Hong Kong Coliseum'da oynanacak mücadele saat 12.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE-TAYLAND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ve Tayland, karşı karşıya geleceği Voleybol Kadinlar Milletler Ligi maçı, Hong Kong'da, Hong Kong Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.