Gıda Mühendisleri Odası'ndan Kurban Bayramı'nda Et Tüketimi İle İlgili Uyarılar

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, Kurban Bayramı'nda et tüketimi ile ilgili uyarılarda bulundu. Toprak, kesilen etin birkaç saat içerisinde oda sıcaklığına ulaştırılması ve peşinden derhal buzdolabı koşullarına alınması gerektiğini belirtti. Ayrıca, etin çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemesi gerektiğini de vurguladı.

KERİM UĞUR

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak "Yaz mevsiminde olmamız nedeniyle kesilen etin birkaç saat içerisinde oda sıcaklığına ulaştırılması ve peşinden derhal buzdolabı koşullarına alınması sağlanmalıdır" dedi.

Kurban Bayramı'nda hayvan satışı ve kesimi ile et tüketiminin arttığına dikkat çeken TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak bazı uyarılarda bulundu. Toprak'ın vatandaşlara yönelik uyarıları şöyle:

"Uygulanan yanlış gıda ve tarım politikaları nedeniyle fiyatı çok yükselen ve nüfusun büyük bir bölümünü oluşturan dar gelirli vatandaşlarımızın satın alamadığı, dolayısıyla tüketemediği kırmızı et ancak Kurban Bayramı vesilesiyle ulaşılır hale gelmektedir. Kurbanlık etinin yoğun tüketileceği bayram günleri ve sonrasında, vatandaşlarımızın herhangi bir gıda zehirlenmesine mahal vermemek adına daha bilinçli ve duyarlı olması gerekmektedir. Et, yapısı itibariyle riskli bir gıda maddesi olup, kesim ve kesim sonrasındaki hijyen ve saklama koşullarına dikkat edilmediği taktirde bozulma ve gıda zehirlenmelerine yol açma olasılığı yüksek bir üründür. Bu nedenle kesim öncesi ve sonrasında gerekli kontrollerin yapılması, kesim hijyeninin sağlanması ve sonrasında etin güvenli yollarla vatandaşlarımıza ulaşması amacıyla her aşamada risklerin kontrol edilmesi son derece önemlidir. ?Kurban Bayramı'nda çok sayıda kesim yapılması kimi zaman uygunsuz koşullarda kesim yapılmasına neden olmakta, bu durum etin kesim sonrasında muhafazası ve tüketimi açısından daha fazla riskli duruma gelmesine neden olmaktadır. Bu nedenle kesimin yetkililerce gösterilen noktalarda yapılması, sağlıklı hayvanların seçilmesi ve tüketilecek noktaya kadar etin muhafazası önem kazanmaktadır."

"ETLER KESİNLİKLE ÇİĞ VEYA AZ PİŞMİŞ OLARAK TÜKETİLMEMELİ"

"Yaz mevsiminde olmamız nedeniyle kesilen etin birkaç saat içerisinde oda sıcaklığına ulaştırılması ve peşinden derhal buzdolabı koşullarına alınması sağlanmalıdır, Kurbanlık etin dayanma süresi, kesim kalitesine ve parçaların büyüklüğüne göre değişmekle birlikte buzdolabı koşullarında en çok 3-4 gündür. Kıymada ise bu süre 1-2 gün kadardır. Uzun sürede tüketilecek et ise buzlukta ya da derin dondurucuda (-18 °C) muhafaza edilmelidir, Hemen tüketilmeyecek etler kavurma yapılarak da muhafaza edilebilir, Donmuş etler ise çözündükten sonra hemen tüketilmeli, asla tekrar dondurulmamalıdır, Kurbanlık etin henüz kesim sıcaklığında iken buzdolabına poşet içinde veya hava alamayacak biçimde büyük parçalar halinde üst üste yığılması durumunda, etin hava almayan kısımlarında çok kısa sürede (2 gün) bozulma ve kokuşma görülebileceğinden tüketimi sağlık açısından da risk oluşturacaktır. Bu durumdaki etler kesinlikle tüketilmemelidir, sakatat içerdiği mikroorganizma yükü açısından et ile aynı ortamda bulundurulmamalı ya da muhafaza edilmemelidir, Etler kesinlikle çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemeli, etin merkezi tam olarak pişene kadar (70° C), ısıl işlem devam etmelidir."