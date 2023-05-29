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Diyarbakır'da öğrencilere madde bağımlığına yönelik koruyucu seminer

Diyarbakır'da öğrencilere madde bağımlığına yönelik koruyucu seminer

Sağlık Haberleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere 'madde bağımlılığına yönelik koruyucu önleyici' seminer düzenledi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Madde Bağımlılığı Danışmanlık Destek Merkezi, öğrencilerin tütün, alkol ve uyuşturucunun sağlığa verdiği zararları anlatmak amacıyla seminerler düzenliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere "madde bağımlılığına yönelik koruyucu önleyici" seminer düzenledi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Madde Bağımlılığı Danışmanlık Destek Merkezi, öğrencilerin tütün, alkol ve uyuşturucunun sağlığa verdiği zararları anlatmak amacıyla seminerler düzenleniyor.

Bu kapsamda psikologlar, Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilere seminer verdi.

Madde bağımlılığına karşı koruyucu önlemler ve yapılması gerekenleri öğrencilere kısa filmler ve slaytlarla anlatan uzman psikologlar, öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtladı.

Madde Bağımlılığı Danışmanlık Destek Merkezi, MEB okullarının yanı sıra bilgievleri, akademi liseler ve aile destek merkezlerinde seminerlere devam edecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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