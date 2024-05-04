AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'den sağlık ataması açıklaması

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilen 116. dönem atama kurası kapsamında Çanakkale'ye 12 hekim kadrosunun daha tahsis edildiğini bildirdi.

Gider, yaptığı yazılı açıklamada, 40 gün önce gerçekleştirilen atamalarla sağlık kadrolarının güçlendirildiğini belirtti.

Merkez ilçe, Gelibolu, Yenice ve Bozcaada'ya yeni hekim kadroları açıldığını duyuran Gider, şunları kaydetti:

"Son olarak yaklaşık 40 gün önce 14 hekim ve 2 eczacı ataması gerçekleştirilmişti. Çanakkale'nin ihtiyaçlarını daha iyi bir şekilde karşılayabilmek adına taleplerimiz doğrultusunda Mehmet Akif Ersoy Devlet Çanakkale Hastanesine 2 acil tıp uzmanı, 1 göz hastalıkları uzmanı ve 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine 1 iç hastalıkları uzmanı, Yenice Devlet hastanesine 1 anestezi ve reanimasyon uzmanı, 1 pratisyen hekim, Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezine 1 pratisyen hekim, askeri birliklerin emrine ise 3 pratisyen hekim olmak üzere 12 hekim münhal kadrosu tahsis edilmiştir."