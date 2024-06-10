Yalan 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Haziran Yalan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Yalan dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Yalan 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Yalan 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Haziran Yalan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Yalan SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zehra, Melike'yi boğmaya çalışıyor!

Melike yerine oğlu Kadir'i buran Zehra çok öfkelidir. Melike onların kapısına gidince işler iyice çığırından çıkar. Öfkeli anne Zehra, Melike'nin boğazına yapışır!

Yalan 4. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.