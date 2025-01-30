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Bir doktorun "Grip 1 günde nasıl atlatılır?" sorusuna yanıtı tartışma yarattı

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Doktor olduğunu ifade eden bir kişi, "Grip olduğumuzda ertesi gün hemen iyileşmek için ne yapmalıyız?" sorusuna verdiği yanıtla yarattı. Bir kesim doktorun tavsiyesini doğru bulduğunu ifade ederken, bir kesim de "Bu intihar gibi bir şey" yorumunu yaptı.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte grip vakalarında artış yaşanıyor. Hal böyleyken bir doktor, sosyal medyada paylaştığı açıklamasında gribi hızla atlatmanın yollarını anlattı.

"BU SİZİ ERTESİ GÜN AYAĞA KALDIRIR"

"Grip olduğumuzda ertesi gün hemen iyileşmek için ne yapmalıyız?" sorusuna yanıt veren doktor, "Belirtileri hisseder hissetmez 5 gram C vitaminini suya karıştırıp içeceksin. 1 saat sonra bir tane daha, bir tane daha... Yani her saat başı bunu alacaksın, ishal olduğunda da duracaksın. O noktaya geldiğinde yeterli C vitaminini aldın demektir. Bu sizi ertesi gün ayağa kaldıracaktır" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Kısa sürede viral olan videonun altına yapılan yorumlar dikkat çekti. Bir kesim doktorun söylediklerine doğru bulduğunu ifade ederken bir kesim de "Sakın denemeyin bu intihar gibi bir şey" diyerek bu yöntemi riskli bulduğunu ifade etti.

Bir doktorun
Kaynak: Haberler.com / Sağlık
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