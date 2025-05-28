Bakanlık, Sağlığı Tehlikeye Düşüren 42 Yeni Gıda Ürünü Açıkladı

Bakanlık, Sağlığı Tehlikeye Düşüren 42 Yeni Gıda Ürünü Açıkladı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan 42 yeni ürünü açıkladı. Özellikle lahmacun harcında kanatlı etin bulunması ve yağa karıştırılan zararlı maddeler dikkat çekiyor.

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine 42 yeni ürün daha eklendi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklıyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

LAHMACUN HARCINDA KANATLI ET

Listede son olarak 28 Mayıs'ta yapılan güncelleme ile 4'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 42 yeni ürün daha eklendi. Listede baldan yoğurda, peynirden tereyağına birçok ürün yer aldı. Denetimler sonucunda İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranda satışa sunulan çiğ lahmacun harcından alınan numunelerde, kanatlı eti tespit edildi. Bunun yanı sıra zeytinyağı üretimi yapılan 15 firmanın ürünlerine tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi. İzmir'in Dikili ilçesinde üretim yapan bir firmanın bitkisel karışım yağına ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya karıştırıldığı belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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