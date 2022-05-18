Almanya'dan gelen hastaya Balıkesir'de tüp mide ameliyatı - Haberler

Almanya'dan gelen bir hastaya, Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tüp mide ameliyatı uygulandı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, 42 yaşındaki Selvete Shasha, komşularının tavsiyesi üzerine mide ameliyatı için üniversite hastanesine başvurdu.

Gerekli işlemlerin ardından ameliyat edilen Shasha, operasyondan bir gün sonra sağlıkla taburcu edilerek ülkesine gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BAÜN Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda görevli Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Çay, yurt dışından daha önce de Türk vatandaşlarının tedavileri için kliniklerine geldiğini bildirdi.

Yabancı uyruklu ilk hastaya müdahale ettiklerini belirten Çay, "Yaklaşık bir yıl önce kliniğimizde ameliyat olan komşularının referansı ile bize ulaşan hastamız, Almanya'dan Balıkesir'e gelerek tüp mide ameliyatını üniversite hastanemizde oldu. Ameliyatının ardından ikinci gün, sağlıkla taburcu edilerek ülkesine gönderildi." ifadesini kullandı.

Selvete Shasha da kendisiyle ilgilenen doktorlarına ve hastane personeline teşekkür etti.