Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı (3)

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı, Antalya'da uygulanmaya başlandı.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşturulan aşı odasında, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ve hastane yöneticileri aşı olarak çalışmaları başlattı.

Kente gönderilen 25 bin 880 adet Kovid-19 aşısı, bir ay arayla vurulacak.

Hülür, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19'un bu aşıyla son bulmasını temenni ettiğini söyledi.

Kentte aşı odaları oluşturduklarını belirten Hülür, şunları kaydetti:

"Özel hastaneler, üniversite hastanesi ve aile sağlığı merkezlerinde aşı odaları oluşturduk. İlçe sağlık müdürlükleri ve sağlıklı hayat merkezlerinde aşı yapılabilecek. İl genelinde 1200'e yakın aşı uygulayabileceğimiz odamız mevcut. Birinci, ikinci doz olarak aşıların üzerinde bulunan karekod üzerinden takibi yapılabilecek. Bana yapılan aşıyla ilgili hem Sağlık Bakanlığı veri tabanında hem de e-Nabız'da bilgi oluştu. İkinci doz aşımı ne zaman yapacağımı sistemden göreceğim. Kişiler risk durumuna ve sırasına göre randevu alabilecek."

Akdeniz Üniversitesinde de aşılama başladı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ender Terzioğlu, aşıların düzenli yapılabilmesi için hastanede alan oluşturduklarını dile getirdi.

Oluşturulan ayrı odalarda hekimler ve hemşireler olacağını anlatan Terzioğlu, "İlk aşılarımızı olduk. Bundan sonraki süreçte hastanemizdeki sağlık çalışanları aşılanacak. Bunlar tamamlandıktan sonra yine Bakanlığın yönlendirmesiyle gönderilen aşılar vatandaşlarımıza yapılacak." dedi.

Başhekim Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Turhan ise salgından kurtulmak için ne kadar çok kişi aşılanırsa o kadar iyi olacağını kaydetti.

Tüm ekip olarak aşı yapmaya hazır ve herkesi aşılayabilecek durumda bulunduklarını aktaran Turhan, umutlu olduklarını, bir an önce aşılanıp salgından kurtulmak istediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden