Bakan Koca, korona salgının vahametini İspanyol Gribi'yle anlattı: 50 ila 100 milyon can kaybı olmuştu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1918'deki İspanyol Gribi'nin koronavirüsle aynı şekilde bulaştığına dikkati çekerek, "İspanyol Gribi'nde tahminen 50-100 Milyon can kaybı oldu. Sizce, can kaybı neden I. Dünya Savaşındakinden bile fazlaydı?" uyarısında bulunarak tedbirlere uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1928 yılında tüm dünyayı etkileyen ve 50 ila 100 milyon insanın ölümüne neden olan İspanyol Gribi üzerinden tedbirlere uyulması gerektiğini söyledi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "100 yıl önce dünya bir salgın yaşadı. İspanyol Gribi salgınında tahminen 50-100 Milyon can kaybı oldu. Hastalığa yol açan H1N1 virüsü, bugünkü Koronavirüsle aynı şekilde bulaşıyordu. Sizce, can kaybı neden I. Dünya Savaşındakinden bile fazlaydı? Üzerinde düşünmeye değer bir soru." İSPANYOL GRİBİ NE ZAMAN OLDU Sağlık Bakanı Koca'nın örnek vererek uyardığı İspanyol gribi 1914-18 arasında yaşanan birinci dünya savaşı sırasında görüldü. Virüs önce Avrupa'da başlayarak bütün dünyaya yayıldı. İki yıl etkisini sürdüren İspanyol Gribi salgını dalgalar halinde yayılarak milyonlarca insanın yaşamında büyü yıkımlar yarattı. 1918-1919 yıllarında kış aylarında yaşanan İspanyol gribi salgınında 500 milyon kişi hastalandı. 50 ila 100 milyon arasında insan hayatını kaybetti. 1918 sonbaharında başlayan bu salgında kaybedilen insan sayısı 1. Dünya savaşında kaybedilenlerden daha fazlaydı. Kasım 1918'de sona eren savaşın, virüsün dünyaya yayılma şekli üzerinde önemli bir etkisi olmuştur. Hatta adını bile savaş nedeniyle aldı. 500 milyon insanı etkileyen virüs aslında İspanya'da başlamadı. İlk vakalar İspanya'daki ABD askeri kamplarında görüldü. İspanya, diğer ülkelerden daha fazla etkilenmedi ama İspanya çatışma sırasında tarafsız kaldığı için salgın olduğunda hastalık raporlarını rahatça bildirdi.Fransa, Birleşik Krallık, Almanya, Birleşik Devletler ve başka ülkelerdeki medya, moral bozukluğu olmaması için ülkelerdeki vakaları görmezden gelerek sağlıklı ve doğru bilgi vermediler. Kaynak: AA