Saadet Parti'li Karaduman'dan "engelsiz yaşam" için iş birliği çağrısı

03.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:02

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, engelilere hizmetin bir lütuf değil, her bireyin boynunun borcu olduğunu vurgulayarak, "engelsiz bir yaşam" için bütün paydaşları iş birliğine çağırdı.

Karaduman, Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli ve beraberindeki heyet ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Mecliste basın toplantısı düzenledi.

Engelli bireylerin çalışma hayatı içinde olması gerektiğine işaret eden Karaduman, Türkiye'de engellilerin istihdamında kullanılan kota sisteminin yeniden düzenmesini ve evde çalışma imkanının geliştirilmesini istedi.

Yerel yönetimlerin uyguladığı politikaları eleştiren Karaduman, "Rant odaklı kentsel politikalarla, kentler sadece engelliler için değil neredeyse herkes için ulaşılamaz hale getirilmiştir." diye konuştu.

"İş Yeri Engelli Meclisleri" önerisi

Engellilerin şehirlerde yaşadığı sorunlara değinen Karaduman, ivedilikle yapılacak düzenlemelerle engellinin sosyal yaşama katılımının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Karaduman, "Kimi özel işletmelerde görülen engelliye verilen ücretin bir kısmının sonra elinden alınması gasbına karşı toplumsal ve yasal mücadele ortaya konmalıdır. Benzeri hak ihlallerine karşı caydırıcı cezai yaptırımlar uygulanmalıdır." çağrısında bulundu.

"İş Yeri Engelli Meclisleri" oluşturulmasını öneren Karaduman, sorunların birlikte ele alınarak çözüm yöntemlerinin araştırılmasını tavsiye etti.

Karaduman, "Engelilere hizmet bir lütuf değil, hepimizin boynunun borcudur. Engelsiz bir yaşam için bütün paydaşları iş birliğine davet ediyorum. Dünya Engelliler Günü'nün engelsiz bir yaşama vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Hükümet, tavsiyelere uymalı"

Engelliler Konfederasyonu Başkanı İçli ise BM Engelli Hakları Komitesi Nihai Gözlem Raporu'na işaret ederek, Komiteye özel bir raporla ilettikleri konuların burada kabul edildiğini ve Türkiye'ye tavsiye niteliğinde yönlendirildiğini anlattı.

Bu tavsiyelere hükümetin uyması gerektiğinin altını çizen İçli, "Mevzuatımızdaki ayrımcı hükümleri temizlemesini ve tavsiye kararlarına, BM Engelli Hakları Sözleşmesi'ne uymasını talep ediyoruz." dedi.

Engelli kamu personeli atamasının bu yıl yapılmadığına dikkati çeken İçli, "2019 yılı tamamlanmadan kamu personeli atamasının anlamlı bir sayıda yapılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA