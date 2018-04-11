Rusya'nın İkinci Suriye Tasarısı da Kabul Edilmedi

BİRLEŞMİŞ Rusya'nın Suriye'de kimyasal silah kullanımına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu ikinci tasarı da gerekli desteği görmediği i çin kabul edilmedi.

Rusya, Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırısına ilişkin soruşturma yürütülmesini talep eden BMGK'ye ilettiği ilk tasarısı kabul edilmeyince, ikinci tasarısını da konseyde oylamaya sundu.

Rusya'nın ikinci tasarısı da BMGK'de gerekli desteği görmedi. 15 üyeli konseyde Rusya'nın tasarısına Çin, Bolivya, Kazakistan ve Etiyopya destek verdi, ABD, İngiltere, Fransa ve Polonya ise karşı çıktı. 6 ülke de çekimser kaldı.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 9 ülkenin desteğini alması, bunun yanı sıra daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

Batılı ülkeler saldırının sorumlularının da belirlenmesini istiyor

Rusya, ikinci tasarıda Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) Duma'da yapacağı kimyasal silah saldırısına ilişkin soruşturmaya BMGK'nin destek vermesini talep ediyordu ancak KSYÖ, sadece kimyasal silah saldırısını soruşturabiliyor, örgütün sorumlularının kimler olduğunu belirleme yetkisi bulunmuyor. Batılı ülkeler ise soruşturmanın yanında saldırının sorumlularının da belirlenmesini ve sorumlu tutulmasını talep ediyor.

ABD'nin tasarısına karşı Rusya'nın sunduğu ancak reddedilen ilk tasarıda ise oluşturulması talep edilen BM mekanizmasının sadece Suriye'de kimyasal silah saldırısının gerçekleşip gerçekleşmediğini ortaya koyup BMGK'ye rapor etmesi ve saldırının sorumlularının mekanizma değil BMGK tarafından belirlenmesi isteniyordu.

Rusya'nın veto ettiği ABD tasarısında, BM mekanizmasından Suriye'de hem kimyasal silah kullanımını soruşturması hem de saldırıların sorumlularını belirlemesi talep ediliyordu.

Öte yandan, İnsan Hakları İzleme Örgütü BM Direktörü Louis Charbonneau, yaptığı yazılı açıklamada, BMGK'nin Rusya'nın vetosu ile yine kilitlendiğini belirterek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten kimyasal silah saldırısının sorumlularının belirlenmesi için çok acil bir soruşturma ekibi ataması çağrısında bulundu.