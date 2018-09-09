Rusya, ABD'nin Suriye'ye Hava Saldırısı Düzenlediğini İddia Etti

Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi Başkanı Korgeneral Vladimir Savçenko, ABD'nin Suriye'ye hava saldırısı düzenlediğini ve saldırıda beyaz fosfor bombası kullandığını iddia etti.

Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi Başkanı Korgeneral Vladimir Savçenko, yaptığı açıklamada, ABD'nin dün Suriye'ye hava saldırısı düzenlediğini iddia etti. Savçenko, ABD'nin F-15 tipi 2 savaş uçağı ile Suriye'nin Deir ez Zor kentine bir saldırı düzenlediğini söyledi. Korgeneral ABD'nin Deir ez Zor'a düzenlediği saldırıda kullanımı yasak olan beyaz fosfor bombası kullandığını iddia etti. Saldırı sonrasında bölgede büyük patlamalar ve yangınların meydana geldiğini söyleyen Savçenko, ölü ve yaralı bilgisinin tespit etmek için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Korgeneral Savçenko, beyaz fosfor bombasının kullanımının, 1949 Cenevre Sözleşmeleri'ne ilişkin ek protokolle yasaklandığını hatırlattı. - MOSKOVA