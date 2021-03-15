Rektör Karacoşkun tebrikleri kabul etti
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Rektör Karacoşkun tebrikleri kabul etti

15.03.2021 12:02 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:07
Rektör Karacoşkun tebrikleri kabul etti

Kilis 7 Aralık Üniversitesi rektörlüğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2'inci kez atanan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, tebrikleri kabul etmeye devam ediyor.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi rektörlüğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2'inci kez atanan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, tebrikleri kabul etmeye devam ediyor.

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş ve Kilis Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Sezgin, Rektör Karacoşkun'u göreve yeniden atanmasından dolayı tebrik etti. Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, Serdar Durmuş ile İsmail Sezgin'e tebriklerinden dolayı teşekkür etti. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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