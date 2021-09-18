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Rektör Beydemir'in Bursa temasları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Rektör Beydemir'in Bursa temasları

Bilecik Şeyh Edebali Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, bir takım ziyaretler için Bursa'ya gitti.

Bilecik Şeyh Edebali Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, bir takım ziyaretler için Bursa'ya gitti.

Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bursa'da gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin'i makamında ziyaret etti. Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde geçen ziyaret sonunda Rektör Beydemir, Şahin'e üniversite anı tabağı hediye etti. - BİLECİK

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