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Öğretmenler il içi atama takvimi 2024! Öğretmenlerin il içi tayin ne zaman? İsteğe bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

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Öğretmenler il içi atama takvimi 2024 belirlendi. Öğretmenlerin il içi tayin ne zaman? İsteğe bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Takvime göre, il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları Mayıs ayında alınacak. Peki, Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?

2024 yılı Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı eğitim kurumlarda yönetici atamaları ve öğretmenlerin yer değişikliği takvimi belirlendi. Öğretmenlerin il içi tayin ne zaman? İsteğe bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Öğretmenlerin il içi yer değiştirme takvimi!

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ATAMALARI NE ZAMAN 2024?

Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının 13-17 Mayıs tarihleri arasında alınacağını duyurdu.

2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleriyle ilgili duyuru, "www.personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.

Başvurular, belirtilen tarihler arasında sistem üzerinden alınacak ve atamalar 22 Mayıs'ta valilikler tarafından yapılacak.

Öğretmenler il içi atama takvimi 2024! Öğretmenlerin il içi tayin ne zaman? İsteğe bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ TAYİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretmenler, il içi yer değiştirme başvurularını mebbis.Meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinden gerçekleştirebilirler.

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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