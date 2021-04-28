AFYONKARAHİSAR RAMAZANIN VAZGEÇİLMEZİ HAŞHAŞLI TAHİNLİ PİDEYİ AİLECEK ÜRETİYORLAR
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AFYONKARAHİSAR RAMAZANIN VAZGEÇİLMEZİ HAŞHAŞLI TAHİNLİ PİDEYİ AİLECEK ÜRETİYORLAR

AFYONKARAHİSAR RAMAZANIN VAZGEÇİLMEZİ HAŞHAŞLI TAHİNLİ PİDEYİ AİLECEK ÜRETİYORLAR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Hasan Özsüer, ailesiyle birlikte, ramazan ayında daha fazla tercih edilen haşhaşlı tahinli pide üretiyorSandıklı ilçesinde pide işletmecisi Hasan Özsüer, vefat eden babası Mehmet Özsüer'den öğrendiği haşhaşlı tahinli pide üretimini şimdi eşi Fatma,...

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Hasan Özsüer, ailesiyle birlikte, ramazan ayında daha fazla tercih edilen haşhaşlı tahinli pide üretiyor

Sandıklı ilçesinde pide işletmecisi Hasan Özsüer, vefat eden babası Mehmet Özsüer'den öğrendiği haşhaşlı tahinli pide üretimini şimdi eşi Fatma, oğulları Servet ve Serkan Özsüer ile sürdürüyor. İlçede ramazan ayının gözdesi olarak bilinen haşhaşlı tahinli pideler, özellikle hafif olması dolayısıyla sahur vaktinde kahvaltılık yiyeceklerle tüketiliyor. İsteğe göre şekerin de ilave edildiği haşhaşlı tahinli pide vatandaşlar tarafından ramazan aylarında yoğun talep görüyor.

'40 SENEDİR YAPIYOR, EVLATLARIMIZI YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Haşhaşlı tahinli pidenin yapılışını anlatan Hasan Özsüer, Ben bu pideciliği babamdan öğrendim. 40 senedir bu pideciliğin içindeyiz. Devam ettiriyoruz. Evlatları yetiştirmeye çalışıyoruz. Haşhaş ezmesi, tahin yağ karıştırıp hamurun içine işleyip 1- 1,5 saat dinlendirdikten sonra pişirip vatandaşımıza sunuyoruz dedi.

'ATADAN GELEN BU LEZZETİ AİLECEK SÜRDÜRÜYORUZ'

Hasan Özsüer'in oğlu Servet Özsüer ise, 4 yıldır babamla birlikte bu işi yapıyoruz. Babam dedemden öğrendiği bu işi 40 yıldır sürdürüyor. Haşhaşlı tahinli pideye en yoğun ilgi ramazan döneminde oluyor. Ramazandan sonra da belirli aralıklarda belirli müşterilerimize çıkartıyoruz. Biz kendimiz de severek yiyoruz. Sahurlarda daha çok tüketiliyor. Atadan gelen bu lezzeti ailecek annem, babam ve kardeşlerim sürdürerek tattırmaya çalışıyoruz. İnşallah Afyonkarahisar dışına da bu lezzeti tattıracağız diye konuştu.

'BU LEZZETİ BİR TADAN VAZGEÇEMİYOR'

Pide alan Kazım İnci (51) de, 35 yıldır ramazanda bu pideyi yiyorum. Çocukluğumdan beri bu lezzeti tadıyorum. Bunu tadamayanlara tavsiye ediyorum. Bu lezzeti bir tadan bir daha bırakamaz ifadelerini kullandı.

AFYONKARAHİSAR RAMAZANIN VAZGEÇİLMEZİ HAŞHAŞLI TAHİNLİ PİDEYİ AİLECEK ÜRETİYORLAR
AFYONKARAHİSAR RAMAZANIN VAZGEÇİLMEZİ HAŞHAŞLI TAHİNLİ PİDEYİ AİLECEK ÜRETİYORLAR
AFYONKARAHİSAR RAMAZANIN VAZGEÇİLMEZİ HAŞHAŞLI TAHİNLİ PİDEYİ AİLECEK ÜRETİYORLAR
AFYONKARAHİSAR RAMAZANIN VAZGEÇİLMEZİ HAŞHAŞLI TAHİNLİ PİDEYİ AİLECEK ÜRETİYORLAR
AFYONKARAHİSAR RAMAZANIN VAZGEÇİLMEZİ HAŞHAŞLI TAHİNLİ PİDEYİ AİLECEK ÜRETİYORLAR
AFYONKARAHİSAR RAMAZANIN VAZGEÇİLMEZİ HAŞHAŞLI TAHİNLİ PİDEYİ AİLECEK ÜRETİYORLAR
AFYONKARAHİSAR RAMAZANIN VAZGEÇİLMEZİ HAŞHAŞLI TAHİNLİ PİDEYİ AİLECEK ÜRETİYORLAR
AFYONKARAHİSAR RAMAZANIN VAZGEÇİLMEZİ HAŞHAŞLI TAHİNLİ PİDEYİ AİLECEK ÜRETİYORLAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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