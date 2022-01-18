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Putin ile Aliyev, Rusya-Ukrayna arasındaki gerginliği görüştü

Putin ile Aliyev, Rusya-Ukrayna arasındaki gerginliği görüştü
AA / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna meselesini telefonda görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna meselesini telefonda görüştü.

Kremin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Putin, ABD ve müttefikleri ile güvenlik garantileri konusunda yapılan görüşmeler konusunda Aliyev'e bilgi verdi.

Kazakistan'daki olaylar da ele alındığı görüşmede, ülkede durumun hızla istikrara kavuşturulmasından memnuniyet duyulduğu dile getirildi.

Putin ve Aliyev görüşmede, Rusya-Azerbaycan stratejik ortaklığının ileride güçlendirileceğini de teyit etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile başkent Kiev'de 14 Ocak'ta görüşmüştü.

AA / Dmitri Chirciu - Son Dakika Haberleri

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