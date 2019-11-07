"Put Adam" kitabının yayıncısına Atatürk'e hakaretten dava

07.11.2019 13:20 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:20

İçeriğinde Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içeren ifadeler bulunduğu belirlenen "Put Adam" isimli kitabı piyasaya süren yayınevi yetkilisi hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, yazarı belli olmayan "Put Adam" isimli kitapta Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içeren ifadeler bulunduğu gerekçesiyle kitabı yayınlayan yayınevi yetkilileri hakkında başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Küresel Kitap Yayıncılık'ın yayınladığı 5187 sayılı Basın Kanunu hükümlerine göre Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırılan "Put Adam" adlı kitaba ilişkin "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Savcılıkça incelenen kitapta farklı yazarların Mustafa Kemal Atatürk'e ilişkin hatıra niteliğindeki eserlerinden alıntılara ve bu alıntılar esas alınarak yazar tarafından yapılan yorumlara yer verildiği aktarıldı.

İddianamede, kitabın bizzat yazarın kaleme aldığı bölümlerinde Atatürk'e hakaret içeren ifadelerin yer aldığı kısımlar da tek tek anlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan araştırma sonucu yayıncı firma yetkilisinin Osman Akyıldız olduğunun tespit edildiği kaydedilen iddianamede, şüphelinin savunmasında "Küresel Kitap Yayıncılık adlı şahıs şirketinin sahibi ve yetkilisi olduğunu, 'Put Adam' adlı kitabı Ağustos 2019'da yayınladığını söylediği aktarıldı.

Şüpheli Akyıldız'ın savunmasında kendisinin kitabın orijinal Türkçe metnini hiç görmediğini, Arapça olarak internette yayınlanmış halini temin edip bizzat Türkçeye çevirdiğini ve yayına sunduğunu ileri sürdüğü belirtildi. Şüphelinin, kitabı yayıncılık faaliyeti kapsamında birebir çeviri yaparak yayına sunduğunu, hiçbir ekleme yapmadığını, ifade özgürlüğü ilkeleri çerçevesinde sorumluluğu bulunmadığı kanaatinde olduğunu da söylediği kaydedildi.

İfadeler aşağılama kastı taşıyacak mahiyette

İddianamede, soruşturmaya konu kitap içeriğinde bulunan ifadelerin tarihsel olguları tartışmaya açma amacının ötesinde, tahkir (aşağılama) kastı taşıyacak mahiyette olduğu, eylemin Anayasayla teminat altına alınan ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı vurgulandı.

Mevcut verilere göre suça ilişkin cezai sorumluluğun 5187 sayılı Basın Kanununun 11. maddesi uyarınca yayıncıya ait olduğunun anlaşıldığı bilgisine yer verilen iddianamede, şüpheli Osman Akyıldız'ın "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında şüpheli Akyıldız hakim karşısına çıkacak.

Soruşturma kapsamında savcılığın talebi üzerine Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, adı geçen kitabın tüm nüshalarına el konulmasına, dağıtım ve satışının yasaklanmasına karar vermişti.

Kaynak: AA