Pursaklar'da bayram öncesi küçük ve büyükbaş 10 hayvan kesildi

Pursaklar ilçesinde Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in aldığı dananın da aralarında bulunduğu 10 hayvan kesildi.

Pursaklar ilçesinde Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in aldığı dananın da aralarında bulunduğu 10 hayvan kesildi.

Çetin, Kurban Bayramı öncesinde aldığı hayvanları ilçedeki yetim ve öksüzlere dağıtmak için kestiriyor.

Çetin, ayrıca bu yıl Pursaklar Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı'na gelen 1,5 tonluk kurbanlık dana "Paşa"yı da ilçedeki yetim ve öksüzlere dağıtmak için satın aldı.

Pursaklar Belediyesi olarak yıl boyunca yetim ve öksüz çocuklara dağıtmak üzere çiftçilerden büyükbaş hayvan aldıklarını belirten Çetin, "Hem hayvanları kestirdik hem de tesisimizin bayram öncesi provasını yaptık." dedi.

Çetin, şöyle konuştu:

"Kurban ehliyeti olmayan hayvanları biz önceden alıyoruz. Bayram günü burada çalışacak bütün ekibi buraya getiriyoruz. Prova yaparak eksiklerimiz var mı tesisimizde onu görmeye çalışıyoruz. Hayvanları her yıl ilçemizde ki yetim ve öksüz çocuklara dağıtmak için alıyoruz. Şehir dışından gelen esnaflarımız küçük hayvanlar getiriyorlar, kurban olmayacak hayvanlar alıyoruz. Hem çiftçilerimizi geri götürme masrafından kurtarıyoruz hem de yetim çocuklarımız için değerlendiriyoruz."

Pursaklar Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı'nı her türlü detayı düşünerek yaptıklarını belirten Çetin, "Kurban sahibi geliyor tesisin başında vekaletini veriyor. Kesimine şahit oluyor. Ondan sonra kurban etleri arabasına konulana kadar her aşamasında süreci takip ediyor. Bu da insanları mutlu ediyor." diye konuştu.

Kesim alanında Kaymakam Mehmet Yıldız da incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal