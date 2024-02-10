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UNRWA Genel Komiseri: Gazze'deki saldırı felakete davetiye çıkarıyor

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UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine düzenleyeceği saldırıya ilişkin endişelerini dile getirerek, askeri bir operasyonun Gazze'deki trajediyi daha da derinleştireceğini belirtti. Dünya genelinde tepkiler artarken, Almanya Dışişleri Bakanı da Gazze halkının çaresiz olduğunu vurguladı. Katar ise insani felaket uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine düzenleyeceği saldırıya ilişkin, "Tamamen savunmasız insanların ortasında düzenlenecek askeri bir saldırı felakete davetiye çıkarmaktır. Neredeyse söyleyecek söz bulamaz hale geliyorum" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenleyeceği saldırılara ilişkin dünyanın dört bir yanından tepkiler gelmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini yaptığı açıklamada, Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun yarısının göç etmek zorunda kaldığı Refah'ta askeri bir operasyona karşı uyarıda bulundu. Lazzarini, "Refah'ta giderek artan bir endişe ve panik duygusu var. İnsanların başka nereye gidecekleri konusunda hiçbir fikirleri yok. Bu nüfus arasında yapılacak büyük çaplı bir askeri operasyon Gazze'de yaşanmakta olan sonu gelmez trajediye yeni bir katman eklemekten başka bir işe yaramaz" dedi.

"Gazze halkı buhar olup uçamaz"

Gazze halkının gidecek hiçbir yerinin olmadığını ve Refah'a sıkıştığını vurgulayan Lazzarini, "Tamamen savunmasız insanların ortasında düzenlenecek askeri bir saldırı felakete davetiye çıkarmaktır. Neredeyse söyleyecek söz bulamaz hale geliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Gazze Şeridi'nin güney kısmına yönelik askeri işgale karşı uyarılarda bulunarak, "Gazze halkı buhar olup uçamaz" şeklinde konuştu.

Katar'dan insani felaket uyarısı

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Refah'ı işgal etme tehditleri en sert ifadelerle kınanırken, kuşatma altındaki şeritte yerinden edilmiş yüz binlerce insan için son bir sığınak olan kentte insani felaket yaşanacağı uyarısında bulundu. Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, "İsrail işgal güçlerinin Refah'a saldırmasını ve şehirde soykırım yapmasını engellemek için acilen harekete geçmesi ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivillere tam koruma sağlaması" çağrısında bulunuldu.

Katar'ın Filistin halkının Gazze Şeridi'nden zorla çıkarılması girişimlerini kategorik olarak reddettiği vurgulandı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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