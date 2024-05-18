Sosyal medyada BİM marketlerde satılan Centro muzlu gofretin yasaklandığı iddiaları hızla yayıldı. Peki Centro Gofret yasaklandı mı? Centro Gofret satılmıyor mu?

CENTRO GOFRET YASAKLANDI MI?

'Centro muzlu gofret'in ülke genelinde yasaklandığı haberleri üzerine markadan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Centro muzlu gofret yasaklandı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Haberlerin yayılmasının ardından BİM'den bir açıklama geldi. Açıklamada "Centro muzlu gofret yasaklandı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." denildi. BİM'in açıklaması, Centro muzlu gofretin Türkiye genelinde yasaklandığı yönündeki iddiaları çürütmüş oldu.

Tüm bu yaşananlar, tüketicilerin gıda etiketlerine ve içeriklere dikkat etmeleri gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tüketiciyi korumaya yönelik aldığı kararlar, gıda sektöründeki uygulamaların daha şeffaf ve doğru bilgiye dayalı olması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.