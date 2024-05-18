19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? #128647 19 Mayıs'ta İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu taşımalar ücretsiz olacak mı?

19 Mayıs'a kısa bir süre kala bu özel gün ile ilgili araştırmaları hızlandırdı. Her yıl büyük coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi vatandaşlar toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs'ta İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu taşımalar ücretsiz olacak mı?

19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs Pazar İETT, metro, metrobüs, marmaray, trmavay, vapur bedava mı merak edenler için hemen söyleyelim ki İBB açıklamasında, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz. Otobüs ve Metrobüs Seferleri Pazar günü tarifesi ile çalışacaktır. Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir" denildi.

19 MAYIS'TA İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

Otobüs ve Metrobüs Seferleri Pazar günü tarifesi ile çalışacaktır.

*Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir.