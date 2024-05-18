CBC Sport nasıl izlenir? Türkiye'den CBC Sport izleme ayarı nasıl yapılır?

Fury Usyk Ağır Sıklet maçını canlı izlemek isteyen sporseverler, müsabakanın yayın saati ve yayıncı bilgileri ile yayının şifresiz olup olmadığını merak ediyor. CBC Sport nasıl izlenir? Türkiye'den CBC Sport izleme ayarı nasıl yapılır?

CBC SPORT NASIL İZLENİR?

CBC SPORT FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?

Kuzey Amerika ülkesi Kanada'da yayın hayatına başlayan daha sonra Azerbaycan'da da yayın yapan CBC Sport'un uydu ve frekans bilgileri aşağıdaki gibidir.

Uydu adı: AzerSpace/Africasat 1a

Frekans: 11134

Polarite: H-Yatay

Sembol: 27500

FEC: 5/6

CBC SPORT UYDUDAN NASIL İZLENİR?

Öncelikle televizyonunuzun bağlı olduğu uydu ayarınızı yapın. AzerSpace veya Africasat 1A'ya göre ayarlamana yapmanız gerekiyor. Daha sonra kumandanızdan uydunuzun ''Ayarlar'' bölümüne gidin. Buraya geldikten sonra ''frekans'' oluşturma seçeneğini seçin ve değerleri girerek kanalı oluşturun.