Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı. Taraftarlar, bu akşam oynanacak olan maçın detaylarını merak ediyor. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta oynanacağı araştırılıyor. BEŞİKTAŞ- HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş- Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ- HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Hatayspor maçı bu akşam oynanacak. Maç 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ- HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maç beIN Sports 2'de yayınlanacak.