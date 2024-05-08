AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta: Kanun teklifleri sunuluyor, çalışmalar devam ediyor

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Meclis'teki komisyonların çalıştığını, kanun tekliflerinin sunulduğunu, Türkiye'nin ve milletin sorunlarıyla ilgili her türlü çalışmayı devam ettirdiklerini bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine saldırılarda bulunduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin, İsrail'in saldırılarına "dur" diyebilecek sert tedbirler alması gerektiğini dile getiren Kaya, İsrail'le ticaret konusunda alınan kararı önemsediklerini, üçüncü ülkeler üzerinden İsrail'le ticaretin devam edeceğine yönelik endişelerin bulunduğunu dile getirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, İstanbul'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın yabancı uyruklu öğrencinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini anımsattı. Cinayet şüphelisinin Türk vatandaşlığı aldığını söyleyen Kavuncu, "Bugün bir ülke, vatandaşlığını satılığa çıkarıyorsa o ülkenin milli birlikteliği tehdit altında demektir." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredatı açıkladığını söyleyen Kavuncu, yeni bir sistemsizliğin getirilmek istendiğini savundu.

Buğra Kavuncu, hastanelerde randevu sistemlerinde sorunlar yaşandığını ifade ederek, "Sağlığından dolayı sorun yaşayan vatandaşımızın sağlıklı şekilde muayene olabilmesi, doktorun da hastayla ilgilenebilmesi mümkün değil. Sağlık sistemimizdeki tıkanıklık ve kriz aşama aşama çöküşe gidiyor. Doktorların üzerindeki iş yükü artık korkunç bir boyuta ulaşmış durumda." diye konuştu.

"Kararı destekliyoruz"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İsrail'in Gazze'de katliamlarına devam ettiğini belirtti.

Hamas'ın ateşkes önerilerine onay verdiğini duyurmasına rağmen İsrail'in, Refah kentine saldırılarını sürdürdüğünü aktaran Akçay, Türkiye'nin ateşkesin sağlanması için her türlü çabayı gösterdiğini vurguladı.

Akçay, " Türkiye'nin, Uluslararası Adalet Divanındaki soykırım davasına müdahil olma kararı önemli bir karardır. Geçen hafta İsrail'le ticaret de durdurulmuştur. Bu kararı da desteklediğimizi ifade ediyorum." diye konuştu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi'ne katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "İsrail'i durdurmalıyız, ya barışla ya da zorla" ifadelerini kullandığını anlatan Akçay, bu sözlerin, Türk milletinin soykırıma karşı haykırışı olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) acilen devreye girmesi gerektiğinin altını çizen Akçay, Gazze'deki insanlık faciasının son bulması, İsrail askerlerinin işgal ettiği bölgeleri ön şartsız terk etmesi gerektiğini ifade etti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, yapılan bazı operasyonlarda partisinin üyelerinin gözaltına alındığını söyledi.

Operasyonları eleştiren Koçyiğit, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki seçimin yenilenmesinin de halkın iradesine darbe olduğunu savundu.

Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit'in partilerinden istifa ettiğini hatırlatarak bu istifaya karşı halkın tepki gösterdiğini belirten Koçyiğit, partilerinden belediye başkanı seçilen Begit'in görevinden istifa etmesi gerektiğini dile getirdi.

"Bizim gündemimiz eğitim, sağlık, tarım"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Genel Kurulda uluslararası anlaşmalara yönelik kanun tekliflerinin görüşüldüğünü, iktidarın gündeme getirecek kanun teklifinin bulunmadığını söyledi.

"Getirin memleketin yararına yasal düzenlemeleri, biz bu uluslararası sözleşmeleri yarım saatte geçiririz." diyen Günaydın, iktidarın Meclis'i çalıştıramadığını savundu.

İstanbul'da özel bir lisenin müdürü Oktugan'ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin de açıklamalarda bulunan Günaydın, bu olayın arkasındaki nedenlerin araştırılması gerektiğini belirtti.

Günaydın, cinayet şüphelisinin çok sayıda sabıka kaydının bulunduğunu ifade ederek, "Bu insan nasıl oluyor da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınıyor?" sorusunu yöneltti.

Türkiye'nin yönetilemediğini dile getiren Günaydın, sahte diploması olanların atamalarının yapıldığını söyledi. Gökhan Günaydın, sağlık sisteminde sorunlar bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Devlet hastanesine gitmek zorunda kalan vatandaş randevu alamıyor, randevu alırsa 2 dakikada muayene oluyor, biz buna 'sağlık sistemi' diyoruz öyle mi? 21 yıldan sonra memleketi getirdiğiniz sağlık sistemi bu mudur? Bizim gündemimiz eğitim, sağlık, tarım. Çiftçinin bankalara borcu bir yılda yüzde 65 arttı."

"Aile belediyeciliği diye yeni bir kavram gelişti"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, İzmir'de bir çiftin nikah töreninde dua edilmesine müsaade edilmediğini belirterek konuşmasına bir duayı okuyarak başladı.

Hamas'ın ateşkes teklifini kabul etmesine rağmen İsrail'in Refah kentine saldırılarda bulunduğunu anlatan Usta, gelinen noktanın katliam ve soykırım olduğunu ifade etti. Leyla Şahin Usta, soykırımın durdurulması için mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

Uluslararası sözleşmelere yönelik kanun tekliflerinin de Meclis'in görevi olduğuna işaret eden Usta, bu sözleşmelerin hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Usta, "Komisyonlarımız çalışıyor, kanunlarımız geliyor, ülkenin ve milletin sorunlarıyla ilgili her türlü çalışmamızı devam ettiriyoruz." diye konuştu.

CHP'li belediyelerde yapılan bazı atamaları anımsatan Usta, "Aile belediyeciliği diye yeni bir kavram gelişti." ifadesini kullandı.

Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında İstiklal Marşı'nın okutulmadığını, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise Türk bayrağının kaldırıldığını söyleyen Usta, "TBMM'den, dinimize, inancımıza, bayrağımıza, kutsallarımıza saygısızlık yapılmasına, iftira atılmasına müsaade etmeyeceğimizi bildirmek istiyorum." dedi.