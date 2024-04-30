Üye Girişi
Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Şırnak'ta şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş ve Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen için başsağlığı mesajı paylaştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş ve Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen için başsağlığı mesajı paylaştı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şırnak'ta şehit olan kahraman jandarmalarımız Mustafa Şen ve Ensar Enes Ertaş'a Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

Numan Kurtulmuş Astsubay Çavuş Mustafa Şen Jandarma Şırnak Politika Haberler

Bakmadan Geçme

1 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 1 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 1 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 1 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 1 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 1 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçları ne zaman? Rövanş maçlarının tarihleri belli oldu 1 Mayıs'ta pazarlar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 1 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 1 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Hititler Türk mü? Hititler günümüzde hangi devlet, millet? 1 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri!
title