Selim Girbiyanoğlu, AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yaptı

AK Partili Mehmet Selim Girbiyanoğlu, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için Selçuk ilçesinde belediye başkanlığı aday adaylığı başvurusunu yaptı. Girbiyanoğlu, "Yıllarca büyük bir aşkla hizmet ettiğim Selçuk'umuza daha büyük hizmetler kazandırmak, bir dünya markası yapmak için Selçuk belediye başkan aday adaylığımı açıklıyorum." dedi.

İzmir'in turistik ilçesi Selçuk'ta, AK Parti İlçe Teşkilatına belediye başkanlığı aday adaylığı başvuruları başladı. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Mehmet Selim Girbiyanoğlu, belediye başkanlığı aday adaylığı için AK Parti Selçuk İlçe Başkanlığına başvurusunu yaptı.

AK Parti Selçuk İlçe Başkanlığında teşkilat üyeleri ve yakınları ile bir araya gelen 34 yaşındaki genç iş adamı Girbiyanoğlu, "Evladı olmaktan onur duyduğum, yıllarca büyük bir aşkla hizmet ettiğim Selçuk'umuza daha büyük hizmetler kazandırmak için, ilçemizin bir dünya markası olması için Selçuk belediye başkan aday adaylığımı açıklıyorum. Siyaset yaptığım süre içerisinde daima gönül kazanmaya, kıymetli hemşehrilerim için daima hizmet üretmeye gayret ettim. İlçe başkanlığım, tüm insanlığın yaşadığı en zorlu süreç olan pandemi sürecine denk geldi. İlçe başkanlığı olarak canımız pahasına ilk günden itibaren sahada olduk. Hangi hemşehrimizin bir sorunu olduysa gece gündüz demeden yanlarında olmaya gayret ettik. İlçemizde yapılan nice eserler için Ankara'da bakanlıkların yollarını aşındırdık. İçinde 'Selçuk' geçen her şeye kalbimiz gibi baktık" ifadelerine yer verdi.

"2019 yılında uğramış olduğumuz yol kazasını 2024'te hep beraber telafi edeceğiz"

'AK belediyeciliği tekrar Selçuk'a kazandıracaklarını belirten Girbiyanoğlu, "Şimdi yeni bir yolculuk zamanı. Biliyoruz ki yol, yoldaş ile güzel. Bizler parti terbiyesi almış insanlarız. Sen ben demeden, 'biz' diyerek AK belediyecilik bayrağını tekrar Selçuk'un meydanına dikeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile başlayan insan odaklı belediyeciliği Selçuk'umuzda uygulayıp, yetki verildiği vakit ilçemizi dünya markası yapacağız. 'AK Belediyecilik' bir okuldur. Hizmet nasıl yapılır göstereceğiz. İlçemizin küçük büyük tüm sorunlarını bir kardeşiniz ve bir evladınız olarak biliyorum. Biz Allah'ın izniyle tüm sorunları çözmek için geleceğiz. Belediyemizi, tüm Selçuklu hemşehrimizin tek bir sorunu kalmayacak şekilde yöneteceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Selçuk'un bir evladı olarak dua ve desteklerinize talibim. 2019 yılında uğramış olduğumuz yol kazasını 2024'te bütün yol arkadaşlarımızla beraber, sen ben demeden biz diyerek telafi edeceğiz. Bu konuda inancımız tam. Durmak yok yola devam Allah'ın izniyle" dedi.

Mehmet Selim Girbiyanoğlu

Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu olan Girbiyanoğlu, evli ve 1 kız çocuğu babası. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketleri bulunan Mehmet Selim Girbiyanoğlu, 2020 - 2022 arası AK Parti Selçuk İlçe Başkanlığı görevinde bulundu - İZMİR