Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nu hapse atmak için cesedimi çiğnemeniz lazım (2)

MEMLEKETİ MANISA'YA GEÇTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programının ardından memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesine geldi. Özel, Koza Pazarı Kavşağı'nda düzenlediği çiftçi mitinginde vatandaşa seslendi. Mitingde 'Çiftçi öldü ruhuna Fatiha yazılı tabut' dolaştırılırken, bir çiftçi, Özel geldiği sırada bir sepet domates ve patlıcanı yere döktü. Özel daha sonra alanda kendisi için hazır bekletilen parti otobüsünün üzerine çıkarak, kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Çiftçilerin banka borçlarının son bir yılda yüzde 88 arttığını belirten Özel, "Bu kadar büyük bir haksızlık, bu kadar büyük bir aymazlık, bu kadar büyük bir nankörlükle karşı karşıyayız. Bu insanlar sizi yıllarca doyurdular. Güneşin altında çalıştılar. Yağmurun altında kaldılar. Rüzgarda üşüdüler. Sizi aç bırakmadılar. Ama siz geldiniz. Onları aç ve infiale sürüklüyorsunuz. Yazıklar olsun hepinize. Adalet ve Kalkınma Partisi çiftçinin dostu değildir. Cumhuriyet Halk Partisi çiftçinin dostudur. Bugün çıkmışlar mazot desteğini kaldırıyor, gübre desteğini kaldırıyor, adını değiştiriyor, temel destek diyor. Niye? Verdiği mazot desteğini söyleyince, utanıyorsun ki ondan bütün hepsini kaldırmış, temel destek diyor. Bak eğer çiftçiyi destekleyeceksen, samimiysen, değilsin ama biliyorum. Keşke samimi olsan. Gel o temel destek dediğini gayrisafi milli hasılanın yüzde birine getir. Bu sıkıntıları kökünden çözelim" diye konuştu.

'RECEP TAYYİP ERDOĞAN SEN DÜNYA LİDERİSİN YA, GEÇEBİLDİĞİN ÜLKE ZİMBABVE'

Özel, Türkiye'nin gıda enflasyonunda, dünyadaki ülkelerin 10 katı düzeyinde olduğunu belirterek, "Manisa'da en çok üretilen ürünümüz üzüm. Bu hafta başı bol yağıştan dolayı yaşadığımız afette büyük zarar gördük. İlk yapılacak, bütün borçların ana parasının bir yıl ertelenmesini, faizlerin silinmesini, özellikle bu hafta başı yaşanan afetten sonra afetten etkilenen çiftçilerimiz, bağcılarımız için özellikle öneriyoruz. Rekolte geçen sene 300 bin tondu. Bu sene 200 bin tonu zor buluyor. TARİŞ 7 numara üzüm için 100 TL açıkladı. Bakıldığında fiyat kabul edilebilir gibi görünüyor ama esas mesele bu rekolteyi bu fiyat kurtarmaz. Bir diğer mesele TARİŞ eski TARİŞ değil. 100 ton üzüm götür, 8 tonunu alabiliyor. Yani TARİŞ'in verdiği fiyat, piyasa yapıcı fiyat olamıyor. Senin bütün ürününü o fiyattan olsa, bir nebze düşünülür ama yüzde 8'ini alacak, kalanı kalacak. O yüzden Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bugünden yarına tezi yok, derhal, 120 TL yedi numaralı üzüm için bir fiyat açıklaması olacak. Bunlar yapılmadığı takdirde üzümcü, perişan olur. Bankaların elinde rezil olur. Dünyadaki 200'ün üzerindeki ülkeden gıda enflasyonu Türkiye'den yüksek 4 tane ülke var. Bakın o ülkelerin adı Arjantin, Sudan, Zimbabve. Recep Tayyip Erdoğan sen dünya liderisin ya, geçebildiğin ülke Zimbabve. Yazıklar olsun" dedi.

HÜDAPAR ÜZERİNDEN BAHÇELİ'Yİ ELEŞTİRDİ

HÜDAPAR üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştiren Özel, "İki ittifak ortağı gitmişler Malazgirt'e, Ahlat'a. İyi ki gittiniz imkan olsa ben de giderim. Bir yanında ittifak ortağı, bir yanında HÜDAPAR. Hangi HÜDAPAR? Domuz bağcı HÜDAPAR. Hangi HÜDAPAR? Kadınları sahiplendirelim, köpek gibi diyen HÜDAPAR. Hangi HÜDAPAR anayasanın ilk 4 maddesini kaldıralım diyen. Bir yanında Devlet Bahçeli, milliyetçiliği kimseye bırakmayanlar. Bir yanında anayasanın ilk 4 maddesini kaldırın diyen, Türkiye Cumhuriyeti'ni temelden dinamitleyenler. Yanlarına da birer tane kuvvet komutanı. Şu kadarını söyleyeyim. Devlet Bey, sana bakıyorum, yanındaki HÜDAPAR'a bakıyorum. ve sadece şunu söylüyorum, kimler, kimlerle beraber? Önüne gelen terörist diyenler HÜDAPAR'cıları Meclise sokmak için, 10 ay önce kanun yararına bozma yaptılar hepsini Meclise soktular. Şimdi de bizi tahrik etmeye suni gündemlere çekmeye çalışıyorlar. Vallahi de billahi de günü gelince bunlara hesabını, o HÜDAPAR'dan da sorulur, bunları kanun yararına bozanlarda da sorulur" diye konuştu.

Özel, son olarak şöyle devam etti:

"Bir kez daha söylüyorum. Emeği sömürenler, alın teri sömürülenler, karşılığını alamayanlar hep aynı taraftalar. Onlar halkın tarafındalar, birileri de sömürenlerin tarafındalar. Biz sömürüye karşı hep beraber olacak ve Türkiye İttifakı'nı genel seçimlerde de kuracağız. Sosyal demokratlar, muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar, Kürt demokratlar, yeter ki vatanını sevsin, yeter ki bayrakla, atayla, Atatürk'le, Gazipaşa'yla sorunu olmasın. Yeter ki bölücü olmasın. Demokratlar, Türkiye İttifakı'nın içindedir. Hep birlikte başardık, yine başaracağız."

Doğan ÇİZMECİ- Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,