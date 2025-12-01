Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var

CHP'nin "Şimdi İktidar Zamanı" sloganlı 39'uncu Olağan Kurultayı, üç günlük maratonun ardından PM, YDK ve BKSP seçimlerinin tamamlanması ve yeni yönetim kadrolarının ilanıyla sona erdi. Genel Başkan Özgür Özel'in anahtar listesi, PM ve YDK seçimlerinden delegelerin onayını aldı. Özel'in 80 kişilik PM listesi ve 15 kişilik YDK listesi firesiz kabul edildi.

LİSTESİ DELİNMEYEN İLK GENEL BAŞKAN OLDU

6 Nisan 2025'teki 21'inci Olağanüstü Kurultay'da, çarşaf liste usülüyle yapılan seçimlerde Özgür Özel, ilk kez listesi "delinmeyen" genel başkan olarak CHP tarihine geçmişti. Parti tarihinin en yüksek oyuyla seçilen genel başkanı sıfatını da 39'uncu Olağan Kurultay'da alan Özel'in anahtar listesi, ilk kez bir olağan kurultayda da "delinmeden" geçmiş oldu.

EKONOMİ VE ADALET KRİZİNE YÖNELİK KADROLAR PM'DE

Kamuyou yoklamalarında ülkenin en temel ilk iki sorunu arasında görülen ekonomi ve adalet krizini aşmayı hedefleyen CHP'nin yeni PM'si "partiyi iktidara götürecek kadrolar" olarak nitelendiriliyor. Bu kapsamda, PM'ye yeni giren isimlerin çoğunluğunun ekonomist ve hukukçulardan oluşması dikkats çekti.

48 İSİM YERİNİ KORUDU

Kurultay öncesinde kulislere, PM listesini 80 kişiye çıkaracağı ve değişikliğe gideceği Genel Başkan Özel, mevcut kadrolarının çoğunu korusa da PM sayısını artırarak pek çok yeni ismi de yönetim kadrosuna dahil etti. PM'de 48 isim yerini korurken 32 yeni isim görev alacak. PM seçimlerinin kesinleşmeyen sonuçlarına göre mevcut PM'de yer alan Berna Özgül, Niyazi Şen, Şengül Yeşildal, Baran Bozoğlu, Özgür Ceylan, Mehmet Alkım Denizaslanı, Semra Dinçer, Berkay Gezgin, Yalçın Görgöz, Ali Haydar Fırat, Ali Haydar Hakverdi, Hikmet Yalım Halıcı yeni PM'de görev almadı. Bu isimlerin bazılarının Kurultay öncesi yeni isimlere yer açmak için görev talebinde bulunmadıkları öğrenildi.

PARTİ MECLİSİ'NDE 32 YENİ İSİM GÖREV ALACAK

Parti Meclisi'nde görev alacak 32 yeni isim ise şöyle: Antalya Milletvekili Cavit Arı, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, vergi uzmanı Ozan Bingöl, eski İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Cansel Çiftçi, Nihat Dağ, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Asiye Ergül, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Kübra Gökdemir, gazeteci Volkan Memduh Gültekin, Elif Leyla Gümüş, Berk Kılıç, Önder Kurnaz, Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, siyaset bilimci Prof. Dr. Barış Övgün, Av. Tuğçe Hilal Özkan, İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, eski Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, eski CHP genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil, İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun, Av. Ozan Varal, eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz.

PM SEÇİMLERİNDE EN YÜKSEK OYU POLAT ŞAROĞLU ALDI

Bin 336 delegenin oy kullandığı PM seçimlerinde bin 119'u geçerli sayıldı. En yüksek oyu, eski Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu bin 22 ile alırken, vergi uzmanı Ozan Bingöl bin 7, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek bin 6, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer bin 2, Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz bin 2 ve Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu bin oy aldı. Parti Meclisi seçimlerinde PM'ye girmeyi başaran isimler şöyle: "Polat Şaroğlu bin 22, Ozan Bingöl bin 7, Ali Gökçek bin 6, Gamze Taşcıer bin 2, Deniz Yavuzyılmaz bin 2, Yankı Bağcıoğlu bin, Namık Tan 999, Baran Seyhan 998, Mahir Yüksel 995, Canan Taşer 992, Deniz Yücel 992, Mehmet Necati Yağcı 986, Erhan Adem 981, Saniye Barut 981, Cavit Arı 974, Yalçın Karatepe 971, Süreyya Öneş Derici 967, Ozan Işık 966, Evrim Rızvanoğlu 959, Cansel Çiftçi 957, Ozan Varal 953, Zeynel Emre 953, Berk Kılıç 950, Gökçe Gökçen 947, Nurhayat Altaca Kayışoğlu 946, Emre Yılmaz 944, Murat Bakan 942, Ednan Arslan 941, Gül Çiftçi Binici 938, Mahmut Tanal 935, Ali Abbas Ertürk 934, Kübra Gökdemir 934, Bihlun Tamaylıgil 930, Selin Sayek Böke 930, Zeliha Aksaz Şahbaz 930, Hikmet Erbilgin 929, Tuğçe Hilal Özkan 929, Özgür Karabat 927, Pınar Uzun Okakın 927, Ensar Aytekin 926, Nazan Güneysu 923, Turgay Özcan 923, Asiye Ergül 919, Nihat Dağ 918, Bedirhan Berk Doğru 917, İsmail Atakan Ünver 915, Uygar Parçal 915, Elif Leyla Gümüş 911, Ulaş Karasu 908, Gülşah Deniz Atalar 907, Mehmet Salih Uzun 902, Bahattin Bahadır Erdem 901, Burhanettin Bulut 901, Melisa Uğraş 895, Ecevit Keleş 892, Baki Aydöner 886, İlhan Cihaner 886, Sinem Kırçiçek 886, Suat Özçağdaş 875, Gökan Zeybek 874, Uğurcan İrak 863, Önder Kurnaz 844, Engin Özkoç 843, Mustafa Sezgin Tanrıkulu 830, Sercan Çığgın 820, Burcu Mazıcıoğlu 816, Sevgi Kılıç 796, Volkan Memduh Gültekin 794, Barış Övgün 787, Aylin Nazlıaka 656."

BKSP'DE EN YÜKSEK OYU ANAYASA HUKUKÇUSU BOYUNSUZ ALDI

Özel'in anahtar listesinde yer alan BKSP üyeleri de delegenin onayından geçti. Bin 339 delegenin oy kullandığı BKSP seçimlerinde en yüksek oyu bin 11 ile anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz aldı. BKSP listesinden PM'ye seçilen isimler şöyle: "Şule Özsoy Boyunsuz bin 11, Oya Ünlü Kızıl 994, Emine Uçak Erdoğan 974, Kerim Rota 971, Güldem Atabay 966, Murat Arslan 964, Ömer Kaya Türkmen 952, Serkan Özcan 936, Tolga Sağ 921, Emre Kartaloğlu 831."

KOÇ HOLDİNG'DEN CHP'YE TRANSFER

Koç Holding'in eski Kurumsal İletişim Müdürü Oya Ünlü Kızıl da partinin ekonomi ekibinde yer aldı. CHP PM'de koalisyon hükümetleri döneminde ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Kemal Derviş'in danışmanı, eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün kızı, Koç Holding'in eski Kurumsal İletişim Müdürü Oya Ünlü Kızıl, Gelecek Parti kökenli ekonomist Kerim Rota ve siyaset bilimci Barış Övgün Güldem Atabay, vergi uzmanı Ozan Bingöl, Emre Kartaloğlu CHP'nin ekonomi ekibinde yer aldı.

YDK'DA EN YÜKSEK OYU ALAN İLK DÖRTTE KADINLAR YER ALDI

Genel Başkan Özgür Özel'in YDK için hazırladığı anahtar liste de delegelerin onayını almış oldu. 15 kişilik YDK'da sekiz isim değişirken yedi isim yerini korudu. YDK'da en yüksek oyu 972 ile Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever aldı. Ayça Akpek Şenay 968, Yasemin Reçber 967 ve Erbil Aydınlık 935 oy aldı.

Yeni YDK üyeleri şöyle: "Aliye Timisi Ersever 972, Ayça Akpek Şenay 968, Yasemin Reçber 967, Erbil Aydınlık 935, Deniz Çakır 919, Hümeyra Akkuş Sandıkcı 918, Aliye Coşar 912, Süleyman Bülbül 908, Turan Taşkın Özer 907, Aysemin Gülmez 896, Mesut Kırşanlı 857, Erdoğan Kılıç 845, Remzi Kazmaz 841, Oğuzhan Cenan 833, Ali Narin 819."

CUMARTESİ GÜNÜ PM TOPLANACAK, MYK İLAN EDİLECEK

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin listede yer almaması dikkatlerden kaçmazken, Kurultay sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Özgür Özel başkanlığındaki PM ve YDK üyeleri 6 Aralık Cumartesi günü Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından ilk toplantısını gerçekleştirecek olan PM'de partinin yeni MYK üyeleri de belirlenecek.

GÖLGE BAKANLAR, CUMHURBAŞKANLIĞI ADAY OFİSİ'NE GEÇECEK

CHP'nin Eylül 2024'te değiştirilen yeni tüzüğü çerçevesinde idari MYK'da görev alacak hukuk, seçim, idari ve mali işler, örgüt, yerel yönetimler, medya, halkla ilişkiler ve bilişimden sorumlu alanlardaki genel başkan yardımcıları, Özgür Özel'in önerisi üzerine PM'nin salt çoğunluğuyla belirlenecek. 39'uncu Olağan Kurultay'ın ilk gününde kabul edilen parti programı üzerine çalışmalarını yürütecek mevcut MYK'da yer alan gölge bakanlar ise yeni MYK'da yer almayacak. Yine 39'uncu Olağan Kurultay'da kabul edilen tüzük değişikliğine göre, gölge kabine, "parti iktidar olana kadar" Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde (CAO) çalışmalarına devam edecek.