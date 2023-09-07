Musa Ayyıldız, Varto Kaymakamlığına atandı

Mersin'in Gülnar Kaymakamlığından Varto Kaymakamlığına atanan Musa Ayyıldız göreve başladı. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde dünyaya gelen ve Bursa Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Ayyıldız, Varto ilçesi için hizmet vermeye hazır olduğunu belirtti.

Muş'un Varto Kaymakamlığına atanan Musa Ayyıldız göreve başladı.

Son kaymakamlar kararnamesi ile Mersin'in Gülnar Kaymakamlığından Varto Kaymakamlığına atanan Musa Ayyıldız görevine başladı. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde dünyaya gelen ve Bursa Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Ayyıldız, kararnameyle Gülnar Kaymakamlığından Varto'ya atandı. Görevine başlayan Ayyıldız, Varto ilçesi için elinden gelen hizmeti yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. - MUŞ