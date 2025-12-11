Milli Savunma ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda

AK Parti Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, "Türkiye, bugün Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Güney Amerika'ya, NATO ülkelerinden Orta Doğu ülkelerine, geniş bir coğrafyaya savunma ürünleri ihraç eden ve hatta askeri yardımlarda bulunan bir ülke haline geldi. Bu ihracat, sadece ekonomik değil diplomatik bir dönüşüm de oluşturdu." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Milli Savunma ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri üzerinde AK Parti milletvekilleri söz aldı.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir yandan ülkenin sınırlarını koruduğunu, diğer yandan dünyanın çeşitli bölgelerinde güven ve istikrar için mücadele ettiğini söyledi.

Türkiye'nin hiçbir zaman çevresindeki sorunlara ilgisiz kalmadığını belirten Erkan, "Bu bakış, Sayın Cumhurbaşkanımızın sık sık dile getirdiği 'gönül coğrafyamız' ifadesinin tezahürüdür. Bu bakış, bir taraftan Anadolu'ya, bir taraftan Gazze'ye, Doğu Türkistan'a, Saraybosna'ya, Libya'ya, Sudan'a, Afganistan'a uzanmaktadır. Nerede bir sıkıntı, çatışma, istikrarsızlık varsa tamamı ülkemiz için dikkatle takip edilmesi gereken hassas konulardır. Binlerce yıllık Türk devlet geleneği bunu gerektirmektedir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, Türkiye'nin uzun yıllar savunma sanayisi tedariğini büyük ölçüde dışarıdan sağladığını anımsattı.

Ambargolar, siyasi baskılar, geciken teslimatlar ve teknoloji transferi engellerinin Türkiye'ye önemli bir ders verdiğini ifade eden Yamalı, bu dersin "bağımsız olmayan savunma politikaları, bağımsız bir dış politika üretemez" gerçeğini gösterdiğini söyledi.

Devletlerin artık yalnızca fiziksel sınırlarını değil, veri güvenliklerini ve dijital varlıklarını da korumak zorunda olduğunu belirten Yamalı, şunları kaydetti:

"İşte bu zorunluluk ülkemizde devasa bir yerli savunma teknolojileri dönüşümünü ortaya çıkardı. Türkiye, bugün Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Güney Amerika'ya, NATO ülkelerinden Orta Doğu ülkelerine, geniş bir coğrafyaya savunma ürünleri ihraç eden ve hatta askeri yardımlarda bulunan bir ülke haline geldi. Bu ihracat, sadece ekonomik değil, diplomatik bir dönüşüm de oluşturdu. Savunma ürünleri, Türkiye'nin dış politikasında yeni bağlar, yeni ortaklıklar ve yeni etki alanları oluşturdu."

AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Avrupa'nın sanayi üretimi geriye giderken Türkiye'nin sanayi üretiminin yüzde 30,6 artış gösterdiğini ve bu başarının tesadüf olmadığını söyledi.

Kocacık, Türkiye'nin tam bağımsızlığının ve istikbalinin teminatının milli savunma sanayisi olduğunu belirterek, "Bugün dünyada satılan her 3 SİHA'nın 2'sini Türk firmaları üretiyor. AK Parti döneminde savunma sanayi projelerimiz, 62'den 1400'ün üzerine çıkmıştır." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin son 23 yılda sanayide, teknolojide, üretimde sessiz ama devrim niteliğinde bir dönüşüm yaşadığını ve 2002'de 36 milyar dolar ihracat yapan Türkiye'nin bugün 250 milyar doları aşan bir gücü olduğunu belirtti.

Milletin kuru lafla değil eser ve icraatla ilgilendiğini söyleyen Ayaydın, "Bu bütçeyle yerli üretim ve Ar-Ge yatırımları daha da güçlenecek, KOBİ'lerin dijital dönüşümü hızlanacak, teknopark ve girişimcilik ekosistemi büyüyecek, Türkiye'nin küresel sanayi ligindeki yükselişi kararlılıkla sürecektir." dedi.

Türk kadın mühendisleri, yazılımcıları ve girişimcilerinin dünyaya yön verdiğini söyleyen Ayaydın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destek programlarında kadın girişimcilerinin payının her yıl arttığını belirtti.

"Terörsüz Türkiye hedefi, milletimizin ortak arzusudur"

AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin Gazze meselesinde dünyada en net duruşu sergilediğini, bir yandan insani yardımları ulaştırdığını bir yandan da kalıcı ateşkes için kararlı bir diplomasi yürüttüğünü ve nihayetinde barış için ciddi bir yol kat edildiğini belirtti.

Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün, tanklarımız sahada, uçaklarımız gökyüzümüzde, TOGG'umuz yollarda, hızlı tren hatlarımız şehirlerimizi birbirine bağlıyor. KIZILELMA ise MURAD radarı ile tespit ettiği hedefi, GÖKDOĞAN füzesiyle görüş ötesi mesafeden vurarak dünyada bir ilke imza atıyor. Bu test, CHP Genel Başkanı'nın yine her zaman yaptığı üzere, gerçekleşmesine engel olamadığını yerme çabasıyla 'ROKETSAN, balıkları ürkütüyor' dediği Sinop'ta yapılmıştır. Hepimizin bildiği üzere mevzu bahis balıklar değil, başı sıkıştığında dış kapılara koşanların ezberidir. Ülkem adına ben utanıyorum. Bugün birileri, İstanbulumuzun Beşiktaş, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Beyoğlu, Beykoz, Şişli, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Avcılar, Şile Belediyeleri ve İBB'de şahsi servetlerine servet katarken ben utanıyorum."

Terörden Türkiye'nin arındırılması için kesintisiz bir iradeyle mücadele yürütüldüğünü söyleyen Çelik, "Terörsüz Türkiye hedefi, milletimizin ortak arzusudur. Bu mücadeleyle terörden arındırılan bölgelerde evlatlarımızın ufkunu karartan karanlığı, tamamen ortadan kaldırarak huzur iklimi oluşturmak hepimizin boynunun borcudur. Allah'ın izniyle terörün tamamen bittiği huzurlu Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Çelik'in CHP'ye ilişkin sözleri üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.