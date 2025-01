Milletvekili Şahin: "İyi ki şu an Cumhurbaşkanlığı makamında Recep Tayyip Erdoğan var.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, şu anda bir ateş çemberi içinde olduklarını, dünyanın her yerinden barut kokuları geldiğini, ülke olarak iyi ki bu süreciCumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ile yürüttüklerini söyledi.

Şahin,AK Parti Genel SekreteriFatih Şahin veGenel Sekreter Yardımcısı Türk İslam Karakoç'unda teşrifleriyle 100. Yıl Kültür Merkezinde gerçekleştirilenpartisinin İl Gençlik Kolları7. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, yenilenme ve tazelenme olarak gördükleri kongre süreçlerini Karabük'te bu kongreyle tamamladıklarını ifade etti.

Kongrelerin tamamlanmasınınfaaliyetlerindurması anlamına gelmediğinin altını çizen Şahin, "Bizler seçimden seçime bir araya gelen, seçim zamanı faaliyet yürüten bir siyasi parti değiliz. Diğer siyasi partilerden en fazla ayrık olan durumumuz bu. Bizim ana dinamiklerimizdenbiri de gençliğimizi, gençlerimizi, siyasetin öznesi haline getiren özelliğimizdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belki de en genç milletvekili bizim grubumuzda." diye konuştu.

"Üstlenmiş olduğumuz vazifeyi hakkıyla yerine getirmemiz lazım"

El birliğiyleKarabük'ü ve Türkiye'yi çok daha iyi bir noktaya getirmeye muvaffak olacaklarını ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"Gençlik bizim açımızdan neden önemlidir? 'Biz kökü mazide olan atiyiz' diyoruz. Buna inanıyoruz. Geleceğe yürüyebilmemiz, geleceğe kendimizi güçlendirmiş, tahkim etmiş bir vaziyette yönelebilmemiz ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşabilmemiz aslında gençlerimizin, sizin kendinizi geleceğe hazırlamanıza bağlı. En başta birlik ve beraberliğimizi güçlendireceğiz. Bir arada olacağız. Güçlü bir sesi, gür sesi ortaya çıkarabilmemiz en başta buna bağlı. Ardından ne yapacağız? Elbette ki çok çalışacağız ama kendimizi geliştirmek ve yetiştirmek durumundayız. Bir yandan da şunu yapmamız lazım. Üstlenmiş olduğumuz vazifeyi hakkıyla yerine getirmemiz lazım."

"Cumhurbaşkanımızın yükünü daha fazla almış olacağız."

En başta kendisi da dahil olmak üzere herkesin üstlendiği görevi layıkıyla yerine getirmesi gerektiğini belirten Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu aynı zamanda neyi sağlayacak? Sayın Cumhurbaşkanımızın yükünü daha fazla almış olacağız. Şu an hangi meselelerle meşgul olduğunu, hangi meselelerle boğuştuğunu hepimiz görüyoruz. Kuzeyimizde, güneyimizde, doğumuzda, batımızda her yer ateş çemberi içerisinde ve dünyanın her yerinden barut kokuları geliyor. İyi ki bu süreci Sayın Cumhurbaşkanımızla yürütüyoruz. Bunu da kamuoyunda çok sıklıkla, hele şu son zamanlardaçok sıklıkla duyuyorum. Iyi ki şu an Cumhurbaşkanlığı makamında Recep Tayyip Erdoğan var. Aksi halde ne halde olurduk.? Rabbim başımızdan eksik etmesin."

"Çok önemli vazifeleri icra eden kardeşlerimiz, abilerimiz var."

Genel Başkanları ve Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok güvencesinin gençlik olduğunu vurgulayan Şahin, "Şu an bizim meclis grubumuzda da genel merkezimizde de gençlik kollarımızdan yetişmiş ve çok önemli vazifeleri icra eden kardeşlerimiz, abilerimiz var. Dava arkadaşlarımız var. Sayın Genel Sekreterimiz Fatih Şahin, bizim parti gençlik kollarının genel başkanlığını yaptı. ve yürütme içerisinde illerde ve genel merkezin ana kademesinde, gençlik kollarında vazife yapmış, Hamza Dağ gibi, Çiğdem Karaaslan gibi, Erkan Kandemir gibi bizim dava ve yol arkadaşlarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın en önemli güvencelerinden, geleceğe dair umutlarından birinin de bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü gençlik kollarımızdan o kadar çok arkadaşımız yetişmiş ki, bu geleceğe dair umutları yeşerten, hayallerimizi güçlendiren ve birlik ve beraberliğimizi daha da tahkim edeceğimize ilişkin inancımızı kuvvetlendiren bir husustur."

Şahin, konuşmasını,İl Gençlik Kolları Başkanlığına seçilen Mehmet Safa Öz ve ekibini tebrik edereksonlandırdı. - KARABÜK