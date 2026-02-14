MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nda konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedeflerini sekteye uğratmayı amaçlayanlar Türkiye ve Türk milletinin hasımları yahut onların işbirlikçileridir." dedi.

MHP'den yapılan açıklama göre, Genel Başkan Bahçeli, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nda konuştu.

Bahçeli, MHP'nin Türk siyasi hayatındaki 57'inci yılına işaret ederek, "Türk milletinin yüzyıla damgasını vuracağı Türk ve Türkiye yüzyılının başında, 21'inci yüzyılın ikinci çeyreğine girdiğimiz bir dönemde kutladığımız 57'nci yılımız hayırlı olsun, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

"İlk günkü azim ve kararlılıkla, onurla mazimizi nice 57 yıllara taşıma kararlılığındayız." diyen Bahçeli, "Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve faziletiyle, her yılı bir asra bedel 57 senede ilkelerimizden ve ülkülerimizden, vatan ve millet sevgimizden asla ödün vermedik. Fitneye gelmedik ihanete boyun eğmedik. Ne çizgimizden saptık ne duruşumuzu bozduk. İmanla direndik, inançla güçlendik. Hak'ka sığındık hakikatlilerle yürüdük. Sabrettik, sebat ettik, desteği milletten, zaferi Allah'tan diledik. Milletimize hizmet yolunda yılmadık yorulmadık. İlk günkü azim ve kararla devletimizin bekası, milletimizin huzur ve refahı için gayret gösterdik. Çok şükür ki başardık, mesafe aldık bu günlere ulaştık." değerlendirmesinde bulundu."

"Bizler, davasını ve ülkülerini hiçbir dünyevi menfaate değişmeyen, inanmış dava adamlarıyız"

MHP'nin öncelikli mücadele maksadı ve varlık nedeninin, kahramanların taşıdığı milli bekanın kopartılmadan devamını sağlamak olduğunu vurgulayan Bahçeli, MHP'nin Türk siyasetinde yerini aldığı günden bu yana şartlar ne olursa olsun "önce ülkem ve milletim" düsturuyla, Türkiye'nin milli varlığına ve tarihi misyonuna sahip çıktığının altını çizdi.

Bahçeli, MHP'nin Türk siyasi hayatında, milliyetçiliğin, mukaddesatçılığın, ahlakçılığın ve Türk milletinin sinesinden doğmuş daha pek çok değerin temsilcisi olduğunu, siyaseti kısır bir iktidar mücadelesinin, çıkar ya da çatışmanın unsuru değil, toplumsal uzlaşının ve huzurun tesis aracı olarak gördüğünü bildirdi.

"Bizler, davasını ve ülkülerini hiçbir dünyevi menfaate değişmeyen, inanmış dava adamlarıyız." diyen Bahçeli, Türk milletini içerisine düştüğü her türlü darboğazdan kurtarmayı görev addeden ülkücü hareketin, kendisini milletine adamışların buluşma yeri olduğunu belirtti."

"Türk milletini milletler camiası içinde layık olduğu yerde tutmanın mücadelesini veririz"

Bu şuurla, MHP'nin 57 yıldır Türk milletinin hizmetinde olduğunu kaydeden Bahçeli, siyasi yolculuklarının acılı, çileli ve meşakkatli olsa da onur, şeref ve Türklüğe hizmet yolunda başarılarla da dolu olduğunu söyledi.

Bahçeli, MHP'nin yüzyılların birikimiyle oluşmuş bir milli fikir müktesebatının siyasal arenadaki temsilcisi olduğunu dile getirerek, "Dünümüz bellidir ve görkemlidir. Yarınımız da Cenabıallah'ın izni ve inayetiyle muhteşem olacaktır." diye konuştu.

Milliyetçilik anlayışlarının, milletin egemenliği ve bağımsızlığını her şeyin üzerinde gören, kültür, gelenek ve tarih temelli bir anlayış olduğunu da vurgulayan Bahçeli, "Türk milliyetçiliğinde dışlayıcılığa, bağnazlığa, saldırganlığa asla yer yoktur. Cenab-ı Allah'ın yarattığı her insanı kıymetli sayar, her millete saygı duyarız. Türk milletini milletler camiası içinde layık olduğu yerde tutmanın mücadelesini veririz." ifadelerine yer verdi.

"Muradımız milli birliğimizi güçlendirmektir"

Bahçeli, MHP'nin, Türk milletinin bekası ve refahını ontolojik bir amaç olarak benimsediğini anlatarak, "Milletimiz ve devletimiz tarihin pek çok virajında uçurumun kenarına itilmiş, ancak feraseti, cesareti ve kimliğinin gücüyle her seferinde insanlık tarihindeki yolculuğunu kuvvetlenerek sürdürmeyi bilmiştir. Ne zaman ve ne şekilde olursa olsun Türk milletini yok etmeye çalışanların ensesinde bozkurtun nefesini her daim hissettirmeye yeminliyiz." açıklamasını yaptı.

Günümüzdeki savaş ve oyunların insanlık tarihi boyunca görülen örneklerinden çok daha çetin ve çetrefilli olduğuna dikkati çeken Bahçeli, Türkiye'nin şahlanışının her seferinde türlü oyunlarla engellenmeye çalışıldığını anlattı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli konuşmasını söyle sürdürdü:

"Partimiz Türk siyasi hayatında yer aldığı dönemde gayri milli her türlü unsurun, Türk ve Türkiye düşmanlarının daima korkulu rüyası olmuştur. Büyük Türk milletini ve devletini yok etmek isteyen dahili veya harici mahfillerin karşısında en önemli caydırıcı güç olarak hep milliyetçi-ülkücü hareket durmuştur. Bu şuurla partimiz kökeni, anasının dili, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun muhterem vatandaşlarımızı hedef alan her türlü tehdit ve tehlike karşısında milletçe bir ve beraber olabilmek için siyasi mücadelesini sürdürmektedir. Muradımız milli birliğimizi güçlendirmektir. Türkiye'nin ve Türk milletinin ayağındaki tüm prangaları söküp atmaktır. Bin yıllık kardeşliğimizden aldığımız ilhamla bu topraklarda barış ve huzuru baki kılmaktır. Türkiye'yi tehdit eden gelişmelere karşı daha güçlü mukabele edebilmek, hep birlikte Türkiye olabilmektir. Terörsüz Türkiye derken kastettiğimiz budur. Milli birliğini kuvvetlendirmiş bir Türkiye, ekonomik ve sosyal kalkınmasını elbette daha kolay bir şekilde gerçekleştirecektir."

"Geleceğimize sahip çıkmak elimizdedir"

Türkiye'nin geçtiği tarihi eşiğin herkese ihmal edilemez sorumluluklar yüklediğinin altını çizen Bahçeli, "Geleceğimize sahip çıkmak elimizdedir. 'Terörsüz Türkiye', 'Terörsüz, İstikrarlı Bölge' hedefleri Türk milletinin kaderine aracısız sahip çıkma hamlesidir." dedi.

Bahçeli, "Kim veya kimler bu hedefleri engellemek istiyorsa maksatlıdır." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedeflerini sekteye uğratmayı amaçlayanlar Türkiye ve Türk milletinin hasımları yahut onların işbirlikçileridir. Bunlar ülke, millet hatta insanlık için faydalı işleri itibarsızlaştırma, toplumsal güveni aşındırma ve devlet kapasitesini zayıflatmaya memur edilmiş tiplerdir. Türkiye'nin bağımsız, kendi ayakları üzerinde duran, kurumsal olarak güçlenmiş, küresel ölçekte söz sahibi bir aktör haline gelmesini hazmedemeyen zavallılardır. Ancak Terörsüz Türkiye yolunda bir bir aşılan engeller sonucu alınan mesafe karşısında Terörsüz Türkiye'ye şaşı bakanlar, milli birliği sabote etmek için el ovuşturanlar ve İsrail'e kukla olanlar hepsi birden açığa düşmüştür."

"'Tek Suriye'nin inşası, stratejik bir zorunluluk olarak öne çıkmaktadır"

Kırılganlıklar devam etse de artık Suriye'nin terörden tamamen arındırılma aşamasına geldiğini aktaran Bahçeli, Suriye Cumhuriyeti'nde üniter, tek Suriye yolunda yeni bir denklem, yeni bir yapı oluştuğunu söyledi.

MHP Genel başkanı Bahçeli, terörün tasallutunun sona erdiğini, Suriye'nin ikinci defa özgürleşmiş, bunun kazananın da tüm Suriye halkı olduğunu belirterek, "Suriye'de yaşanan son gelişmeler, Türkiye'nin milli huzur ve güvenliği, 'Terörsüz Türkiye' hedefi ve bölgesel istikrarın tesisi açısından kritik bir eşik teşkil etmektedir. Bu bağlamda, kapsayıcı, toplumsal uzlaşıyı önceleyen ve terör örgütlerinden arındırılmış 'tek Suriye'nin inşası, söz konusu hedeflere doğrudan hizmet edecek stratejik bir zorunluluk olarak öne çıkmaktadır." görüşünü paylaştı.

Küresel sistemin, son yıllarda eş zamanlı ve çok katmanlı krizlerin belirlediği istikrarsızlık sürecinden geçtiğini kaydeden Bahçeli, küresel adaletin yerlerde süründüğünü, mazlumların feryatlarının her coğrafyadan duyulduğunu belirtti.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yeni bir çatışma iklimi oluşmaması için tüm insani ve diplomatik çabayı iyi niyetle ortaya koyduğunu ifade eden Bahçeli, bu yönüyle Türkiye'nin diplomasinin önemli merkezlerinden birisi haline geldiğini kaydetti.

Devlet Bahçeli, "Dileğimiz aklın, izanın ve sağduyunun hakim olması, bölgemizde huzurun ve barışın tesis edilmesidir." dedi.

"2053 yılına kadar olan 27 yıllık dönem dokuzar yıllık üç aşamalı bir stratejik planlamayla ihya edilmelidir"

"MHP, Türkiye'yi ve Türk milletini güvenli müreffeh bir geleceğe taşımaya yeminlidir." diyen Bahçeli şöyle devam etti:"

"Uzun vadeli stratejik hedefimiz Türk ve Türkiye yüzyılını adım adım inşa ederek İstanbul'un fethinin 600'üncü yıldönümü olan 2053 yılında Türkiye'nin dünyada süper güç ve lider ülke haline gelmesini sağlamaktır. Bu amaçla 2053 yılına kadar olan 27 yıllık dönem dokuzar yıllık üç aşamalı bir stratejik planlamayla ihya edilmelidir. MHP olarak 2053 yılına kadar küresel alanda güç merkezi haline gelmiş bir Türkiye'yi oluşturmaya kararlıyız. Bu doğrultuda küresel liderlik için bir yol haritası ortaya konulmalıdır."

"2053 Küresel Liderlik Yol Haritası"nın üç dönem halinde planlanması gerektiğini ifade eden Bahçeli, bu dönemlerin, 2026–2035 yıllarını kapsayan "Milli Birlik, Devlet kapasitesinde Stratejik Dönüşüm ve Kalkınma Hamlesi Dönemi", 2036–2044 yıllarını kapsayan "Merkez Ülke Türkiye Dönemi", 2045–2053 yıllarını kapsayan, "Küresel Liderlik ve Medeniyet İnşa Dönemi" olacağını bildirdi."

Devlet Bahçeli, 2053'ü hedefleyen uzun vadeli stratejinin temel amacının, Türkiye'nin çağdaş dünyayı Türkçe algılama ve değerlendirme yeteneğine sahip, küresel düzeyde etkili ve ekonomide dünyanın ilk sıralarında yer alan ülkelerinden biri olan "lider ülke" konumuna yükseltilmesi olduğunu aktardı.

Bu stratejik uzun vadeli hedeflerle birlikte güncel meselelere yönelik çalışmalar yaptıklarını, projeler geliştirdiklerini açıklayan Bahçeli, "Geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz. 2071 yılında cihan ve uzay hakimiyeti ülkümüzü inşallah gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurumsal yapısını güçlendirmek, devlete kattığı değeri daha ileri taşımak zorundayız"

Bahçeli, Türkiye'nin, bir kutup başı gibi sivrilirken küresel sistemde belirleyici bir aktör haline geleceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurumsal yapısını güçlendirmek, devlete kattığı değeri daha ileri taşımak zorundayız. Bu çerçevede demokratik hukuk devleti güçlendirilmeli, devlet ve toplum düzenini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle bütünüyle uyumlu hale getirecek yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Ekonomik ve sosyal politikalar dar gelirli vatandaşlarımızı koruyacak şekilde belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Devlete yuvalanarak varlığımızı ve birliğimizi riske atan, hala aktif olan kripto damar FETÖ ile benzeri her türlü yapının kararlılıkla üzerine gidilmelidir. İhanetlere karşı dikkatli olmalı, zalimlere karşı mazlumların safında buluşmalı, yanlışa karşı doğrunun şemsiyesi altında toplanmalıyız. Amacımız; refahı artıran, ahlak ve istikrar temelli, katılımcı ve kapsayıcı bir kalkınma modelini hayata geçirmektir. Zira Türk siyasetinin bir ahlak reformuna, yeni bir kalkınma hamlesine, istikametini milletimizin hedef ve özlemlerinden alan muhtevalı bir toparlanmaya ihtiyacı vardır."

Bahçeli, "Tam bağımsız ve lider ülke Türkiye'nin tarih sahnesinde yerini alması için üzerimize ne düşüyorsa yapmanın azmindeyiz." ifadesini kullandı.

Şartlar ne olursa olsun bu güne kadar milli birlik ve dayanışma ruhunu zayıflatmak, bin yıllık kardeşlik hukukunu zaafa düşürmek için oyun içinde oyun kuranlara fırsat vermediklerini, göz açtırmadıklarını belirten Bahçeli, şu değerlendirmeleri yaptı:

"İnancımız odur ki, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında, Türk ve Türkiye Yüzyılı, millet sevdalısı MHP ve Cumhur İttifakı eliyle adım adım inşa ve ihya edilecek, lider ülke Türkiye ülkümüz gerçekleşecektir. Bu doğrultuda, azimle, inançla, gayretle çalışıyoruz. Kem sözlere itibar etmiyoruz. Partimizi ve ülkemizi kötü gösterme yarışında olanlara dönüp bakmıyoruz. Terörsüz Türkiye hedefini gerçekleştirmeye odaklanırken, milletimizin haklı taleplerini karşılamak ve toplumsal meselelere çözüm üretmek için çalışmayı ihmal etmiyoruz. Kim ne yaparsa yapsın tahriklere kapılmayacak, Türkiye ve Türk milleti için çalışmaya devam edeceğiz. Yılmayacağız, yorulmayacağız, yıkılmayacağız, mutlaka başaracağız. Ufkumuz aydınlık, geleceğimiz parlak, yarınımız bugünden daha iyi olacaktır."